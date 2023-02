La semana en la que Ayuso irritó a la izquierda: del "que te vote Txapote" al "hoy es hombre, pero"

Fue una semana intensa para Isabel Díaz Ayuso, rodeada de polémica por muchas de sus afirmaciones, muy contestadas por parte de la oposición.

Comenzó el mismo lunes a su llegada al Comité Nacional del PP. A las puertas de la sede de los populares de la calle Génova, la presidenta madrileña hizo frente a varias preguntas, entre ellas una relativa a la nueva polémica desatada el pasado fin de semana por la ley del sólo sí es sí, cuando se supo que la parte socialista del Gobierno quería modificar ahora la norma que ha permitido ya la revisión de condena a 400 agresores sexuales. "El Ministerio de Igualdad debería ser cesado en bloque porque es un ministerio que es un auténtico peligro para las mujeres y si están rectificando, no es en ningún caso por el daño que están causando a tantas mujeres. Esto es porque Tezanos les ha avisado de cómo se están hundiendo en las encuestas".

Pero la que más polvareda levantó aquél día fue la que tuvo que ver con la vicealcaldesa de Madrid. La también presidenta del PP de Madrid dio un portazo a Begoña Villacís. "Lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo", sentenció.

Y llegó el miércoles y la jefa del Ejecutivo regional presidió la gala de presentación de la Feria de San Isidro 2023 en Las Ventas, donde entregó el premio Espíritu de la Tauromaquia al torero Emilio de Justo y recibió una gran ovación de los asistentes. Anunció que TeleMadrid volverá a televisar parte del ciclo taurino, en concreto 14 de los 23 festejos que la componen para todos los madrileños.

Este anuncio y la defensa de la tauromaquia le ha valido las críticas de la izquierda y, especialmente, de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que en la red social Twitter compartió una captura de la cuenta de Ayuso diciendo: "Los mejores toreros. 251 pediatras menos".

Entre las personas que decidieron contestar este comentario de la líder de la oposición destaca el del tenista Feliciano López: "Una pregunta Mónica, ¿los tuits son de tu propia cosecha o hay alguien que te gestiona las redes?", le preguntó.

"Que les vote Txapote"

Pero sin duda lo que más revuelo causó fueron sus distintas intervenciones en el Pleno de este jueves, donde dio respuesta a las preguntas planteadas por la oposición. Las más sonadas, las que dedicó al portavoz del PSOE y a la jefa de la oposición.

Juan Lobato comenzó indicando: "Empecemos por algo en lo que estemos de acuerdo: "Usted es una mujer y yo soy un hombre, ¿ok?". No hubo conformidad. Ayuso le replicó: "Hoy usted es hombre pero puede que mañana no: usted decidirá lo que quiera ser, cada día lo que sienta". Estas palabras de la presidenta madrileña se hicieron virales y acabaron saltando incluso a TikTok, la red social utilizada por los más jóvenes.

Isabel Díaz Ayuso no aceptó las disculpas del socialista, que una semana antes le había culpabilizado del escrache que sufrió en la Complutense cuando fue a recoger el título de alumna ilustre. Lobato afirmó entonces que "ir a provocar no es lo más adecuado". Esta semana se disculpó por ello, pero animó a la jefa del Ejecutivo a hacerlo también. "Creo que sería bueno que usted hiciera lo mismo, que pidiera disculpas por llamar gentuza a quien no piensa como usted o por decir frases como que ‘te vote Txapote’".

Ayuso no aceptó sus "lecciones de moralina parroquial" y reiteró la frase que lleva repitiendo desde hace unos días. "Sí, señoría, creo que lo único que queda por decirles es que les vote Txapote". Esto ha provocado la indignación no sólo de los socialistas madrileños sino también de algunos ministros del ala del PSOE. Es el caso de Nadia Calviño, que le ha acusado de "trivializar el terrorismo". La respuesta ha llegado a través del secretario general del PP de Madrid. "Trivializar el terrorismo es pactar con quienes no condenan sus asesinatos o hacer descansar la gobernabilidad de nuestro país sobre ellos, a cambio de cesiones que el presidente del Gobierno dijo que nunca haría", escribió en Twitter Alfonso Serrano.

Pero los socialistas también están soliviantados por que Ayuso no rectificara su teoría de que el PSOE envía a personas a reventar sus actos. La presidenta también se ratificó en esto y elevó el tono: de calificarlos de "agentes" la pasada semana, habló en el Pleno de "sicarios".

"Señora de la oposición eterna"

También fue bronco el intercambio que mantuvo con la portavoz de Más Madrid. Mónica García volvió a sacar a su hermano, Tomás Díaz Ayuso, y los fallecidos en las residencias y le atacó por los precios de la vivienda, la sanidad y por su afán de querer confrontar con Pedro Sánchez olvidándose, dijo, de los problemas de los madrileños.

"Sanidad pública es el nuevo nunca mais y el no a la guerra. Es un grito político que está puesto en marcha por supuestos profesionales que son 42, 50 o 60 de los más de 90.000 profesionales sanitarios que tiene esta Comunidad. Y son personas que si, en lugar de tener entre las manos una pancarta y un megáfono, estuvieran al teléfono ayudarían mucho más. Esos no representan a los médicos y sus compañeros de los sindicatos han dejado de ser auténticos profesionales", afirmó la presidenta.

Y le interpeló en otro momento: "Escúcheme con educación como yo se la he tenido a usted, señora de la oposición eterna: lo que va a hacer usted es no representarles".