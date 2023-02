La criminalización de Gabriel Paulista

Gabriel Paulista ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por la durísima patada que propinó a Vinicius este jueves, en el partido aplazado de LaLiga Santander que el Real Madrid le ganó al Valencia en el estadio Santiago Bernabéu (2-0).

Al central hispano-brasileño se le fue la cabeza: corría el minuto 71 de partido, cuando propinó una entrada sin ton ni son a Vini, que se fue a por él de inmediato, y vio la tarjeta roja directa por parte del árbitro Alberola Rojas.

Paulista conocía este viernes la sanción por parte del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF), poco después de pedir perdón en sus redes sociales. "Acepto la crítica y la tarjeta roja, no estoy orgulloso. Soy un jugador contundente, pero noble. Respeto a Vinicius y no fue nunca mi intención hacerle daño. Estamos sufriendo mucho en este gran club, viviendo una situación muy difícil y los sentimientos están a flor de piel. A veces resulta difícil controlar los nervios. No los controlé y pido disculpas de corazón. Lo siento afición. Vamos a seguir peleando hasta el final por revertir esta situación. Que nadie dude de nosotros", escribió el defensa en su cuenta de Instagram.

Lo cierto es que desde algunos sectores, como aficionados e incluso periodistas afines al Real Madrid, piden una sanción ejemplar para Gabriel Paulista, exigiendo que quede apartado de los terrenos de juego lo que resta de temporada.

Guillermo Domínguez, jefe de Deportes de Libertad Digital, analiza esta dura acción que, sin duda alguna, va a seguir trayendo mucha cola.