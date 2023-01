La lección de vida de Javier Aguirre a los jóvenes futbolistas sobre el dinero

Javier Aguirre sigue protagonizando fantásticas ruedas de prensa como entrenador del Mallorca. El que fuera técnico de Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol y Leganés no ha perdido el ingenio y la gracia con el paso de los años. Su rueda de prensa en la previa del partido contra el Cádiz es un ejemplo de ello.

La brillante respuesta del mexicano surgió al hilo de una pregunta sobre Kang In Lee. El talentoso centrocampista coreano ha pedido salir del conjunto bermellón al recibir grandes ofertas económicas en el extranjero. El Mallorca ha sido tajante con el jugador: sólo saldrá si el club interesado abona la cláusula de rescisión que ronda los 17 millones de euros.

Los equipos que andan detrás del asiático son el Brighton, el Aston Villa y el Atlético de Madrid. Clubes que tienen una gran capacidad económica y que quieren llevarse al joven futbolista a precio de saldo. Algo con lo que no va a tragar el equipo balear.

El enfado de Kang In ha sido considerable y su técnico ha querido ponerle los pies en el suelo. "Todos queremos mejorar... date cuenta de que la carrera de un jugador dura muy poco. Yo ya soy mayor, pero el dinero que hay en el fútbol cuesta mucho fuera del fútbol. Aquí dicen una prima, 500€, como si no fuese nada... ¿tú sabes lo que son 500 euros ahí fuera? Es que no sabes lo que estás diciendo", reflexionó el mexicano.

El discurso fue a más: "Y hemos escuchado a jugadores que dicen, 'este reloj me costó solo 8.000€'... Hijo, hay gente que no gana eso en todo el año. Por eso intento, sobre todo con los jóvenes, que se pueden confundir. Mi labor es decirles, tranquilo, que es por aquí, acumula, compra un pisito en lugar de este coche fantástico, o este reloj, cómprale este pisito a tu madre, o invierte en tierras en tu país. Se acaba esto con 34 años y en 3 años se te acaba (el dinero) si no haces nada". Una fantástica reflexión que se ha viralizado en redes sociales.