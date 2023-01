Xavi matiza sus palabras por el 'caso Alves' y pide "perdón" a la víctima

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha querido matizar sus declaraciones sobre el 'caso Alves', esta vez mostrando toda la contundencia para condenar cualquier tipo de violencia de género o violación y pedir disculpas a la víctima. El técnico culé ha reconocido en rueda de prensa que en un primer momento no se explicó bien y que sus declaraciones, además, no fueron contundentes y por ello ha pedido aclararlo antes de comenzar la valoración del cruce contra el Getafe. "Es un tema bastante escabroso y bastante importante. Creo que en mis palabras he podido obviar el dolor de la víctima. Creo que se deben condenar este tipo de actos, los haga Dani o los haga cualquier otra persona. Creo que no estuve afortunado al expresarme y pido disculpas a la víctima y a las víctimas de estos actos de violencia de género y de cualquier tipo de violación. Me sabe mal que Dani haya podido hacer este tipo de actos. Me sorprende. Mi apoyo a la víctima. Pido perdón".