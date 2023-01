TDND: Amiral y su mirada a las 'small caps': "Nos gustan porque hay muchos menos analistas mirándolas"

Hasta hace poco, hablar de value y tecnológicas era casi un oxímoron. Pero como sabrán los seguidores de Tu Dinero Nunca Duerme, ya no es así. De hecho, lo que parecían términos contradictorios ahora casi se ha convertido en un tópico. Una de las primeras preguntas que se hace ahora a los value es si rechazan la tecnología. Que tampoco queda muy claro qué es eso. Porque de Apple a una empresa web dedicada al alquiler de sillas para eventos hay un enorme trecho, como lo de hay de Amazon a una desarrolladora de software. Y no hablamos sólo de tamaño, sino de enfoque, tipo de negocio y producto.

Por eso, para ayudarnos en este debate, esta semana nos acompaña en Tu Dinero Nunca Duerme Pablo Martínez Bernal, responsable de ventas de Amiral Gestión para España y Portugal. Hace algo menos de un año, comenzó su andadura Sextan Tech: "Nosotros hemos invertido en tecnología desde el comienzo de la gestora. Por ejemplo, uno de los mayores casos de éxito al principio fue una web francesa que hizo un x20 en bolsa. Nunca nos ha dado miedo ni hemos caído en dogmas. Si somos capaces de identificar y entender los modelos de negocio, por qué no. En este sentido, siempre pongo el ejemplo de Alphabet (Google): a pesar de ser una empresa tecnológica, el 98% de sus ingresos son de publicidad. De hecho, nuestro problema con Google es que vendimos muy rápido. Y uno de los mayores retos de los grandes inversores es no vender cuando uno de tus valores ha subido mucho".

En cualquier caso, su forma de invertir en este sector es muy particular. Porque Amiral se fija en lo que casi nadie mira y dónde nadie mira: "Tenemos dos sesgos que muy pocos inversores tienen: small caps y un sesgo geográfico que implica no invertir mucho en EEUU o en compañías chinas. Para bien o para mal, hacemos estrategias distintas [a las de la mayoría de las gestoras]. Queremos ofrecer algo distinto al mercado. Por eso, nos alejamos mucho de los índices aunque sabemos que hay otros inversores que quieren estar cada vez más pegados al índice. Para nosotros el objetivo es todo lo contrario. [Esto se traduce en que] en Sextant Tech, la capitalización media es muy baja y el peso de EEUU del 25%".

¿Y por qué este enfoque tan novedoso? Martínez Bernal cree que "se producen más ineficiencias" por parte de los inversores en las pequeñas compañías. Ahí es donde una gestora como la suya, con mirada al largo plazo, puede encontrar esas joyas que le permiten sacar grandes rentabilidades: "Entre otras cosas, porque hay menos analistas estudiándolas".