Detalles en los que fijarse para saber si una encuesta es fiable

El análisis semanal de encuestas de Libertad Digital recoge este martes el sondeo de Hamalgama Métrica publicado por Vozpópuli, que le daba un muy buen resultado al PP y llevaba la mayoría absoluta de los populares y los de Vox a los 187 escaños, ya más cerca de los 190 que de los 180.

Además, comentamos también una encuesta de Simple Lógica que ha publicado este lunes elDiario, el periódico de extrema izquierda que dirige el conocido Ignacio Escolar y que aporta unos resultados sensiblemente diferentes: el PSOE estaría a sólo tres puntos del PP y la mayoría absoluta de la derecha no estaría clara.

Los datos de este segundo sondeo, que por ejemplo recoge una caída de Vox muy fuerte respecto a hace sólo un mes, nos dan también pie para preguntarnos por algunas de las características que hace que unos estudios demoscópicos sean más fiables que otros.

Pequeños detalles, o no tan pequeños, en los que hay que fijarse para saber qué credibilidad debemos otorgar a los datos que cada encuesta nos ofrece, por ejemplo: el tamaño de la muestra –que tampoco lo es todo, ahí tenemos las enormes muestras de las encuestas del CIS de Tezanos y que no sirven para nada–; el hecho de que tengan una trayectoria coherente, sin grandes subidas o bajadas a las que no podamos encontrar una explicación lógica; y, finalmente, que ofrezcan toda la información que pueden brindar a los lectores, incluyendo por supuesto no sólo la intención de voto sino también una proyección de escaños que está al alcance de cualquier sociólogo.