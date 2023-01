El sorprendente nuevo single de Shakira junto al productor de moda, Bizarrap, no deja de generar reacciones desde que se estrenó durante la madrugada de este jueves. Un tema perteneciente al BZRP Music Session por el que han pasado otros artistas como Quevedo o Nathy Peluso y que incluye una letra poco sutil en la que arremete contra Gerard Piqué y su pareja, Clara Chía.

La canción ha sido analizada al detalle durante la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, cuyos tertulianos no salían de su asombro por los versos que incluye: "Habrá quien diga: 'Es la venganza que pueda hacer un artista en un momento dado y habrá otros que digan que ya está bien, que ya van varias canciones'. Las referencias evidentemente personales", ha señalado Alaska sobre versos como: "A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú (…) Tiene nombre de buena persona. Claramente, es igualita que tú (…) Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique (sal-Piqué)".

Por su parte, Federico Jiménez Losantos cree que este nuevo single "joroba" más a Clara Chía que al exfutbolista: "Shakira era como la mala al principio y ahora se está poniendo en su lugar. Esto a quien joroba es a la novia (Clara Chía), que se la van a poner en cualquier discoteca".

La subdirectora del espacio Isabel González y el tertuliano Daniel Carande han puesto sobre la mesa el debate de si Gerard Piqué podría tomar medidas legales contra la colombiana por las referencias que hace sobre él y su pareja en la canción: "He hablado con un abogado y según su criterio está todo muy medido", ha explicado Carande, que cree que una demanda por parte de Piqué solo serviría para "ponerle en evidencia".

Una opinión que coincide con la Jiménez Losantos, quien ha asegurado que "efectivamente" la letra de la canción está "muy pensada" y que Shakira "no es precisamente tonta" como para hacer algo demandable: "Esto puedes catalogarlo o valorarlo y tal, pero judicialmente está bien hecho".