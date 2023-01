El tippex de Sánchez: ¿Cuántos parados esconden sus datos?

Desde los distintos órganos del Gobierno de España, se está diciendo que los datos del paro son ‘magníficos y extraordinarios´. La realidad es que hay más paro todavía del que pregonan, tanto ellos, como sus estadísticas. Yolanda Díaz desde su ministerio está anunciando a bombo y platillo que la tasa de desempleo se ha reducido en un millón de personas.

Según el SEPE, hay 2.837.653 parados. Este dato es el que celebran desde el Ejecutivo porque se encuadran por debajo de los 3 millones de desempleados. A este dato hay que sumarle ciertas variables que hacen aumentar ese número considerablemente, pero que están borrados de la estadística oficial. Hay 273.619 que reclaman un empleo con disposición limitada, es decir, que no puedan trabajar ciertos días ni a ciertas horas. 189.069 son parados que están en formación. Las personas que se encuentran en ERTE no están trabajando aunque reciban una prestación y en España son 20.574 personas. Por último, hay que sumar los falsos empleados con fijos discontinuos. El Gobierno está haciendo la trampa porque una persona que trabaja los 3 primeros meses del año figura como trabajador todo el año aunque haya 9 meses que no esté empleado. Esta cifra la oculta el Gobierno. Hay fuentes que dicen que el número que intenta ocultar el Gobierno es medio millón de personas.

Sin contar los contratos fijos discontinuos, hay 483.262 parados que han borrado desde el Ejecutivo. Cuando se suman a las cifras del SEPE, las personas que están en paro superan los 3,3 millones. Pero si se cuenta ese medio millón de personas con contratos fijos discontinuos que están sin trabajar, la cifra aumenta hasta superar los 3,8 millones de parados, cerca de los 4 millones.