Éxtasis en el Gobierno por los datos del paro y afiliación oficiales que se conocieron ayer martes relativos al mes de diciembre. A pesar de que el Gobierno ha cerrado el año 2022 con un pésimo balance laboral los números dos de Yolanda Díaz y José Luis Escrivá se mostraron exultantes en la rueda de prensa en la que cada mes analizan las cifras inmediatamente después de que se publiquen.

Entre la cantidad de elogios a sus políticas laborales en los que se deshicieron los secretarios de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social, Borja Suárez, destacó la euforia de este último.

Borja Suárez celebró una y otra vez los récord del Gobierno, como el número de afiliados a la Seguridad Social (20,2 millones) y la caída de la temporalidad. "Espectaculares", "absolutamente espectacular", "impresionantes", "asombrosos", extraordinarios"... repetía el número dos de Escrivá en bucle.

El pasado mes de junio, el Gobierno nombró a Borja Suárez secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. Suárez fue nombrado en sustitución de Israel Arroyo, el que era su mano derecha.

Poco le preocupa a Borja Suárez que los datos conocidos ayer estén acompañados de un descarado artificio estadístico. Y es que, el empleo que antes era temporal está siendo sustituido por la modalidad de fijo-discontinuo, aunque el empleado trabaje los mismos días. Sin embargo, cuando el fijo-discontinuo no está trabajando no cuenta en las estadísticas gubernamentales como parado, lo que genera un beneficioso efecto maquillaje para el Gobierno. Se calcula que hay 500.000 fijos discontinuos inactivos en estos momentos, aunque Yolanda Díaz insiste en que no tiene el dato.

Además, también hay que tener en cuenta que si sumamos a los contratos fijos discontinuos los contratos fijos a tiempo parcial resulta que el 60% de la contratación de calidad fija de la que presume el Gobierno no sería tal. Teniendo en cuenta que la caída del paro y la creación de empleo oficial también se han desacelerado en el último mes del año, quedan pocos motivos para el optimismo.