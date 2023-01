Andrés Arconada habla esta semana de la francesa El despertar de María, "una película que me ha molestado muchísimo". El motivo es porque "estoy harto de que el cine francés nos invada con películas ñoñas, absolutamente ñoñas, que les puede interesar a ellos" pero no al resto.

En este punto Arconada lanza un mensaje tanto a distribuidores (que compran las películas para distribuirlas en España) como a los exhibidores (que ponen esas películas en sus salas): "creo que es un buen momento para que tanto la exhibición como la distribución empiecen a pensar un poco en que en esta avalancha de cine francés hay cosas que no deberían estrenarse". Y explica este pensamiento, "primero porque quitan pantallas, segundo porque no interesan a nadie y tercero porque el público no van a verlas".

"¿Qué necesidad hay de estrenar? Ninguna, las podéis pasar directamente a plataformas, yo no sé si es que este cupo de películas francesas hay que meterlas así porque así", se pregunta el crítico de Libertad Digital y esRadio.

El despertar de María la encasilla en el cine "ñoño francés" que es "este invento de los franceses con el que nos invaden contándonos historias que son cuentecitos que intentan basarse en la realidad". El problema es que esa "realidad no es cierta, es una realidad edulcorada hasta el empalago y que no te conduce a ningún lado porque el espectador va 20 pueblos por delante de la trama de esta película".

'El despertar de María'.

La historia de El despertar de María es "la de una mujer, María, que es una asistenta que cuida a una persona mayor que se muere y se queda por tanto sin trabajo". Entonces "entra a limpiar en un instituto de pintura de arte moderno y allí, no sabemos muy bien por qué, es como una musa donde hace lo que le da la gana y donde descubre la vida, el amor...". En definitiva, "lo descubre absolutamente todo a pesar de que lleva casada muchos años con un hombre al que quiere, pero con el que se aburre mortalmente".

Arconada considera que El despertar de María "no solamente no aporta nada, es que además no es nada real, no es nada creíble y, sobre todo, es ñoña en su planteamiento, en su final y en su desarrollo". Por tanto, es una "película que no se puede recomendar de ninguna forma, lo siento, pero es que este cine no conduce a nada y además no va a tener muchos espectadores, estoy convencido, y mucho menos en estas fechas".

Además es una forma indigna, considera, de empezar 2023 en una sala de cine, "no es una película ni para Navidad ni para iniciar el año 2023". No obstante, Arconada salva la actuación de su protagonista, Karin Viard, porque "hace todo lo que puede aportar para dar forma a un personaje que no tiene ni pies ni cabeza".

El despertar de María se estrena en los cines de toda España este miércoles 4 de enero.