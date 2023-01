Ha visitado el plató de Libros con Marco el director de teatro Juan Carlos Pérez de la Fuente (Talamanca de Jarama, 1959). Y es que el teatro también se lee, es una forma de literatura y un ejercicio de imaginación pura. Apunta el invitado, "siempre digo que detrás de cada lector de una obra de teatro hay un director que va soñando".

Una entrevista en la que repasamos su trayectoria profesional, anécdotas con grandes figuras de la escena o sus comienzos, una "obrita de teatro en el colegio". Nadie de su familia se dedicaba al teatro, "mis padres eran agricultores", cuenta. Recuerda los Estudios 1, "aquellos espacios dramáticos en Televisión Española", "una ventana abierta a la libertad" que le ayudaron a sacar ese gusto, desde pequeño, "por el rito, la ceremonia y las emociones de los seres humanos". Y por la palabra, "camino al lado del autor español".

Juan Carlos fue depurado por la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena como director del Teatro Español en una operación política y polémica. Se quedó con la escenografía ya hecha de la versión de Macbeth de Luis Alberto de Cuenca. En el gremio es uno de los pocos que no rinde pleitesía a la izquierda porque sí y por supuesto reivindica sin complejos a los autores españoles "decir que te gusta lo español no tiene ideología".

También es de los pocos que se atreve con autores vivos, "en España los directores tienen miedo a la opinión del autor", comenta. Rememora cuando visitaron sus ensayos o presentó sus proyectos a Antonio Buero Vallejo, Fernando Arrabal o Francisco Nieva. "La primera obra que yo represento cuando llego a dirigir el Centro Dramático Nacional es Pelo de Tormenta. Recuerdo una llamada de José Carlos Plaza que me dijo: ¿Pero qué has hecho? En estos casos se hace un Chéjov, se hace Shakespeare… Era la primera vez en la historia que un director llega a un teatro público y el autor está vivo."

Más que una entrevista es una lección magistral de teatro, por ejemplo, sobre su trabajo con los actores. Pérez de la Fuente es singular y absolutamente plural, valora por igual la tragedia, el drama (Numancia de Cervantes fue lo último que montó como director del Español), y la comedia (de Enrique Jardiel Poncela es inolvidable su magistral su Angelina o el honor de un brigadier). Ha trabajado en lo público y en lo privado.

Reivindica lo español

"No entiendo a mis compañeros algunas veces. Dices, pero por qué no somos conscientes de que nos llamamos España, que tenemos autos sacramentales que aportamos al teatro mundial muchas cosas únicas en el Siglo de Oro. La Zarzuela tiene muchas posibilidades y denuncio públicamente que el teatro de la Zarzuela de Madrid no haga giras. O los teatros públicos no hagan giras. No tiene ningún sentido. Luego tenemos que tener repertorio. Francia tiene repertorio, Alemania tiene repertorio, el Reino Unido…" "Tenemos una literatura dramática más abundante, más rica, más espléndida, que cualquier otro tipo de país. Desde Juan de la Encina hasta Buero Vallejo pasando por Valle Inclán, con Jardiel, todos los clásicos. Es un repertorio apabullante, pero no está vivo. No hay reposiciones continuas permanentes. Vamos a decirlo, a calzón quitado: el hombre que revolucionó la dramaturgia universal se llama don Ramón María del Valle Inclán, mucho más que Bertolt Brecht pero para eso los españoles tenemos que creérnoslo, está muy bien que pongamos el el nombre de Valle a un teatro, pero estaría mucho mejor que solamente se estuviera representando a Valle. O cuando hablemos de libertad hay que acudir a Cervantes, apoyemos al teatro español".

El futuro

Nos confiesa que tiene dos cosas en mente. "Creo que hay que reflexionar sobre el hecho de ser español y Max Aub era un hombre del exilio español, un hombre de izquierdas que a mí me interesa muchísimo porque la gente se olvida que él era socialista y le quitaron el carnet en vida y luego se lo dieron tras la muerte. Esto es España. Que gracias a ese gran dramaturgo tenemos el Guernica de Picasso, por ejemplo".

La otra es sorprendente, como poco. "Como es el cuarto centenario de la la canonización de San Isidro le puse un Whatsapp al alcalde y le dije: no perdáis esta ocasión porque era la antítesis de un Santo. Es el Santo más moderno que hay ahora mismo en Europa. Casado, que le hacen santos a él, a su mujer... Un hombre vulgar, un agricultor que no sabía leer, divertido, sencillo, no es un mea pilas".

A Pérez de la Fuente no le dimos una ovación al acabar la entrevista pero sí le regalamos ese silencio atento, disfrutón, que tanto valoran los actores durante las funciones. Nos confesamos dos espectadores entusiastas.