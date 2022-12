Algo terrible está pasando en el Sol que podría hacer retroceder a la humanidad a la Edad Antigua

El Sol ilumina los días terrestres, da calor y energía para que las especies y la vida prosperen; sin embargo, la radiación de la estrella puede acabar con la biodiversidad que hay en la Tierra y hacer desaparecer atmósferas como ya le ha pasado a Mercurio y Marte. El planeta rojo se encuentra en la zona "ricitos de oro" pero no puede albergar vida porque carece de una masa de aire que retenga el calor y el agua.

Para mantener esas atmósferas, los planetas tienen que poseer un escudo electromagnético. Este escudo se encarga de expulsar esas partículas emitidas por el Sol defendiendo al planeta. Para tenerlo, el núcleo de los cuerpos celestes debe estar activo. En el caso del corazón terrestre, el hierro fundido a 6.000ºC provoca el campo electromagnético que protege la atmósfera, la vida y sus recursos. Para poner en contexto, la temperatura del núcleo terrestre tiene la misma temperatura que la que hay en la superficie del Sol.

Tormentas solares

Las tormentas solares son erupciones de materia y radiación concentradas en una pequeña región de la atmósfera solar. Estas expulsiones de materia producidas por el Sol tienen una velocidad determinada y no es siempre la misma porque dependen de la violencia con la que el sol las eyecta. Cuando el viento solar llega a la Tierra, el campo electromagnético lo repele y las partículas de la atmósfera se aceleran provocando las auroras boreales. Dependiendo de la fuerza que tenga la tormenta solar, las auroras se podrán ver en latitudes más bajas. Una tormenta solar no implica necesariamente que vaya a afectar a la Tierra porque ésta tiene que coincidir con la trayectoria de las partículas expulsadas.

El Sol tiene períodos. Éstos tienen una duración media de 11 años. Los ciclos solares son parecidos a una montaña rusa: con máximos y mínimos. En un máximo solar, la superficie de la estrella se llena de manchas. Las reacciones nucleares aumentan y las eyecciones de masa coronal (expulsión de masa solar) se multiplican. El viento solar aumenta haciendo trabajar con mayor intensidad al campo electromagnético de la Tierra.

En los mínimos solares, la superficie solar pierde las manchas y se queda totalmente limpia. El viento solar y las eyecciones de masa coronal diminuyen mucho. Con esta disminución de radiación, el campo electromagnético terrestre se relaja y se hace más pequeño. En la historia ha habido muchos mínimos y máximos solares, pero el mínimo absoluto registrado ha sido el mínimo de Maunder. Entre los años 1645 y 1715 la actividad solar se redujo prácticamente a 0. Las manchas en este período de tiempo fueron 50, cuando lo norma sería una cantidad de entre 40.000 y 50.000. El Sol ha entrado durante el año 2020 en una época de mínimos con las consecuencias que ello conlleva: la reducción de la temperatura en 1ºC y la reducción de hasta el 70% de la heliosfera.

La heliosfera es un escudo protector que proporciona el Sol a los distintos cuerpos del Sistema Solar. Se compone de un campo electromagnético, viento solar e iones procedentes de la atmósfera de la estrella. Este escudo se encarga de repeler los rayos cósmicos que inciden en el vecindario solar procedentes de supernovas, agujeros negros y púlsares. Este campo "respira" porque se hace mayor o menor en función del período en el que se encuentre el Sol. Cuando la estrella más cercana a la Tierra se encuentra en un mínimo y la heliosfera pierde fuerza, los rayos cósmicos inciden más en el sistema solar y aumentan los niveles de radiación en el planeta azul.

El ser humano ha sido capaz de salir de la heliosfera con las sondas Voyager, que han atravesado ya esta frontera y están viajando por el medio interestelar. El fin de la heliosfera no es el límite del sistema solar, su límite está en el perímetro exterior de la Nube de Oort. Estas sondas que han proporcionado datos y arrojado luz sobre cómo son los planetas vecinos están enviando ahora datos sobre cómo es este escudo y las condiciones del medio interestelar.

Los científicos tienen varias sondas que monitorizan el Sol y pueden predecir los movimientos de la estrella con 3 días de antelación. Estas predicciones sirven para que, en caso de haber una fuerte tormenta solar, se puedan apagar todos los aparatos electrónicos para evitar fallos y apagones que duren años, décadas o incluso más tiempo.

Evento Carrington

Aunque hay muchas tormentas solares que no afectan en gran medida a la Tierra, hay otras que traen mayores consecuencias. El 1 de septiembre de 1859 uno de estos fenómenos, llamado Evento Carrington por el científico inglés Richard Carrington, azotó el tercer planeta del sistema solar creando un juego de luces que se vio en todo el mundo. Las fuertes auroras boreales rodearon el planeta.

A pesar de que la humanidad no dependía de la electricidad a tal nivel como el de hoy en día, hubo bastantes complicaciones, sobre todo en el ámbito de las comunicaciones. En aquella época el telégrafo era la forma de comunicarse más usada. Con esta tormenta solar, los transformadores se fundieron y las máquinas empezaron a cortocircuitar. Los incendios de los aparatos se sucedieron y muchos operarios sufrieron lesiones por su causa. Por fortuna, la sociedad daba sus primeros pasos en materia tecnológica.

¿Qué consecuencias traería el impacto de una gran tormenta solar?

A día de hoy, la humanidad no está a salvo de los problemas que una gran tormenta solar traería consigo; es más, nunca una gran tormenta solar ha afectado tanto como lo haría en la actualidad. Numerosos son los satélites que están en órbita, miles son los kilómetros de cables eléctricos y fibras ópticas que hay bajo tierra y bajo el mar...

En caso de una fuerte tormenta solar todos estos instrumentos quedarían inservibles. Incendios a lo largo y ancho del globo asolarían el planeta. La humanidad se sumiría en una profunda oscuridad nocturna que duraría décadas. La economía mundial se hundiría como nunca antes jamás ha pasado. La escasez de efectivo en el mundo haría crecer el valor del dinero porque los bancos no podrían emitir pagos ni funcionarían los cajeros automáticos. Las empresas no podrían cobrar sus servicios, por lo que quebrarían y las personas, las pocas que tuvieran efectivo sí podrían comprar comida, pero por un corto período de tiempo. Los empleos se perderían y los coches no podrían circular porque el combustible se introduce con bombas eléctricas.

Los gobiernos de todo el mundo se verían en la obligación de cambiar todo el tendido eléctrico afectado, las empresas tendrían que reemplazar todas sus máquinas, y habría que volver a lanzar nuevos satélites. El proceso para hacerlo es muy largo y costoso, por lo que la humanidad se sumiría en una era pretecnológica que duraría varias décadas hasta llegar al nivel tecnológico actual.

En caso de que una tormenta solar de gran magnitud azote la Tierra, la humanidad se vería sumida en un absoluto caos, acompañado de hambrunas y pobreza.