Entramos en el reloj de la Puerta del Sol: el secreto para que no falle durante las campanadas

El conocido como reloj de la Puerta del Sol está colocado en un templete sobre la Casa de Correos, actual sede de la Comunidad de Madrid. En 1962 se retransmitieron por primera vez sus campanadas a toda España por televisión, presentadas por Matías Prats. Es un reloj histórico, inaugurado en noviembre de 1866 con la presencia de Isabel II. Sus pesas, piñones, palancas, dientes, ruedas y demás piezas funcionan con precisión desde entonces, debido al mimo con el que semanalmente se realiza su mantenimiento. Jesús López-Terradas está al frente del equipo encargado de su puesta punto. Le debemos el tomarnos las uvas sin incidentes.

Cada Fin de Año, el equipo de López-Terradas retira el retén que sujeta la bola del campanario cuando quedan 28 segundos para que den las doce. Tarda siete segundos en caer. Los 21 segundos que restan son los cuartos y la primera uva, en realidad, se toma ya en Año Nuevo. ¿Hay un plan B en caso de que algo falle? "Sí, llorar y salir corriendo", bromea López-Terradas, que en el último cuarto de siglo no se ha tomado las uvas ni una sola vez. No le importa porque asegura que disfruta de la emoción de escuchar cómo la plaza se vuelve loca en la última campanada. "Qué triste fue el año del Covid, que no hubo gente, fue terrible, daba pena", recuerda.

El mecanismo del reloj de Sol. | David Alonso.

A nivel técnico, es un reloj de torre con cuatro esferas de cristal, numeración romana, minuteros compensados, máquina de sonería de horas y cuartos y control de los segundos. Jesús López-Terradas es bisnieto, nieto, sobrino e hijo de relojeros. A pesar de que sus hijos no han querido continuar con la tradición familiar, está seguro de que en el futuro habrá profesionales que garanticen que este centenario reloj siga dando las horas como hasta ahora.