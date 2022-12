Crítica de la película: 'El peor vecino del mundo'

Andrés Arconada habla esta semana de una película que no le ha gustado nada, El peor vecino del mundo. No sólo no le ha gustado sino que "me parece una película horrorosa" y para colmo "me molesta tremendamente". El motivo de tan tremendo enfado es porque "me molesta cuando el cine norteamericano coge un tema 1.000 veces tratado y lo hace empalagoso, hace la trama realmente dolorosa para que el espectador llore".

Pero lo hace con trampas, "hincando como pueden la uña para retorcerte un guión bastante sencillo y bobo e intentar hacerte llorar, sobre todo en toda la parte final". Arconada considera que "ya tuve suficiente en su momento con Heidi o con La Casa de la Pradera para que me vengan ahora éstos".

Fotograma de 'El peor vecino del mundo'.

La sinopsis de El peor vecino del mundo es la siguiente: La trama gira en torno a un hombre viudo y cascarrabias (Tom Hanks) que se deleita con la soledad y la amargura, pese a que sus intentos de suicidio siempre han sido frustrados por diferentes motivos. Pero su vida tendrá un giro inesperado cuando llegue al vecindario una pareja con dos hijas que le harán ver la vida de otra forma al nacer una relación conmovedora entre ellos.

El crítico de Libertad Digital y esRadio le hace además una recomendación al actor principal, y productor, de El peor vecino del mundo. "No es justo que Tom Hanks, por muy productor que sea, no quiera centrarse una vez más en lo que propone cuando hace esta película, no tienes por qué salir en todas las secuencias querido Hanks, de verdad que no hace falta".

Fotograma de 'El peor vecino del mundo'.

Lo que más irrita a Arconada es que "Tom Hanks insiste en salir incluso en los flashback, ya que no los cuentan seguidos". De esta forma, "la secuencia empieza con él, llega a la mitad y vuelve a salir él y termina saliendo él, pero deja que las tramas fluyan". En definitiva, El peor vecino del mundo a Arconada le ha parecido "una historia absurda" que "no recomiendo a nadie".

El peor vecino del mundo es una adaptación del libro de Fredrick Backman y un remake de la película sueca de Hannes Holm, que también se basa en la novela del autor.

El peor vecino del mundo se estrena en los cines de toda España este miércoles 28 de diciembre.