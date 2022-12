Beatriz Álvarez Mesa lleva poco más de medio año como presidenta de la Finetwork Liga F, la Primera División española del fútbol femenino, después de haber tomado posesión del cargo en mayo pasado, sólo unas pocas semanas antes de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) diera luz verde a la profesionalización del fútbol femenino. Todo un hito para el deporte español.

Desde entonces, esta exjugadora asturiana (Oviedo, 8 de agosto de 1983), que también ha ejercido el cargo de directora general de Deporte del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, ha tenido que lidiar con no pocos asuntos espinosos, como tratar de conseguir la sostenibilidad de la competición —mejorando su explotación tanto a nivel comercial como audiovisual— o hacer frente al convenio colectivo o el conflicto arbitral que aún asola a la competición desde la primera jornada.

Demasiadas patas para este banco del fútbol femenino, que en España está gozando de muy buena salud tanto a nivel de clubes como de selecciones —después de que el equipo nacional sub-17 se proclamara campeón del mundo en el campeonato disputado el pasado mes de octubre en India—, sin olvidar las relaciones de la patronal de los clubes con LaLiga de Javier Tebas, el CSD o la Federación Española de Fútbol (RFEF). Con el máximo organismo rector del fútbol español no son precisamente las mejores, según reconoce la propia Álvarez Mesa en una distendida entrevista a Libertad Digital.

Se la nota cómoda ante las cámaras. Habla con mucho desparpajo, plenamente consciente de todo lo que dice. Saca pecho del acuerdo con LaLiga para los próximos cinco años, que supone ingresos de 42 millones para los próximos cinco años, y también del entente a nivel audiovisual —más 35 millones más, para un total de 77 millones— para que todos los partidos de Finetwork Liga F se emitan por televisión (DAZN y un encuentro en abierto por Gol Televisión).

Curiosamente, por F empiezan las palabras ‘fútbol’, ‘femenino’ y hasta ‘Finetwork’, patrocinador principal de la competición, pero también otras como ‘felicidad’, ‘familia’, ‘futuro’, ‘fair play’ y hasta ‘frustración’... así lo destaca Beatriz Álvarez Mesa, que no se deja nada en el tintero en la charla con este redactor. Por hablar, habla hasta de ‘Goles por la Igualdad by Finetwork Liga F’, el torneo solidario, organizado por la empresa G2O Publisport, que este año cumple su cuarta edición para promover la igualdad entre hombres y mujeres.

De hecho, este año la principal novedad del torneo es que este año el partido principal será entre mujeres, entre jugadoras de la Liga F, y no mixto con hombres. Un paso más en el objetivo que persigue el fútbol femenino, aunque Álvarez Mesa es consciente de que "todavía queda mucho camino por recorrer", y así lo reconoce en la entrevista a Libertad Digital. "Estamos lejos de la igualdad no sólo en el fútbol, sino en el deporte. Me alegra saber que el fútbol es ventana de esperanza a inspiración para el resto de deportes, que vean que el camino es difícil pero es posible en ese objetivo de la profesionalización", apuntó.