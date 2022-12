Todas las claves sobre la inflación y las próximas subidas de tipos

La inflación es el tema del año. Los precios se han disparado, especialmente en algunos productos esenciales (energía, lácteos, huevos...) y el ciudadano medio lo siente en el bolsillo cada vez que va a hacer la compra.

A partir de ahí, de lo obvio, comienza el debate político. Desde la oposición culpan al Gobierno por no hacer suficiente. Desde Moncloa, señalan el 6,8% de noviembre como un éxito, porque (y eso es cierto) es la tasa interanual más baja de la Eurozona. ¿Qué hay tras esta guerra? Pues aquí cada uno tendrá una respuesta. Es verdad que en España el IPC se ha moderado desde los máximos del verano, pero también lo es que estamos consiguiéndolo en buena parte cargando la factura al presupuesto, una solución de patas cortas: porque tenemos que pagarlo y porque llegará un momento en el que las arcas del Estado no den para más.

Por eso, esta semana, en La Pizarra de Domingo Soriano, nos preguntamos cuáles son las claves que necesitamos para explicar el momento actual. En lo que tiene que ver con los precios, pero también con otra derivada, los tipos de interés. Porque si alguien pensaba que esta rebaja relativa del IPC iba a cambiar los planes del Banco Central Europeo (BCE), ya puede ir quitándose esa idea de la cabeza. El pasado jueves, Christine Lagarde anunció que la subida de tipos de este mes no será la última (de hecho, vino a decir que no sería tampoco la penúltima y que la tendencia no cambiaría en el corto plazo). La responsable del instituto emisor alertó de dos grandes riesgos: una tasa de inflación elevada durante un tiempo prolongado y los temidos efectos de segunda vuelta.

¿Cuánto han subido los precios realmente en los últimos dos años? ¿Es la situación en España más tranquila que en otros países de la Eurozona? ¿Nos debería preocupar que alemanes, austriacos u holandeses tengan tasas de inflación de doble dígito? ¿Qué margen tiene el BCE para maniobrar? Si tengo una hipoteca a tipo variable, ¿deberían preocuparme los mensajes que llegan desde Frankfurt? A todas estas preguntas responde, como siempre, Nuria Richart y Domingo Soriano. Una Pizarra necesaria y que a casi todos nos dará muchas claves. Eso sí... a la hora de ir a la compra, no tenemos recetas mágicas: los huevos, la pasta, la leche o el azúcar seguirán por las nubes. Ahí no podemos hacer demasiado. Porque una cosa es comprender lo que está pasando y otra poder evitar sus peores consecuencias.