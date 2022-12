Mesa redonda completa: "El inmobiliario va a seguir siendo un valor refugio contra la inflación"

Los especialistas Inés Arellano, directora de MERLIN Properties, Vitor Duarte, director de inversiones de Sonae Sierra e Ignacio Martínez-Avial, director general de BNP Paribas Real Estate, moderados por Carlos García Redondo, senior director de inversión de CBRE España, han aportado claves de un sector muy sensible a los efectos, por ejemplo, de la inflación y la subida de tipos en el II Foro Inversión en el sector inmobiliario en un entorno de crisis global que ha celebrado Libertad Digital y MERLIN Properties.

Ignacio Martinez-Avial señalaba que en BNP Paribas Real Estate siguen confiando mucho en la logística. "Es un área completamente clave y sigue teniendo mucho tirón". En cuanto a las oficinas, considera que el ajuste covid y teletrabajo ya se hizo y lo que hay está afianzado: "seguimos creyendo en ellas". Finalmente, sobre el mundo "del co-living", decía, "tiene muchísimo recorrido. Viene a responder a una serie de necesidades de la demanda real. Y hay un campo de crecimiento enorme".

Por su parte, desde Sonae Sierra, Vitor Duarte consideraba claves en lo que viene el sector retail y el industrial. "Lo que sí tengo claro", añadía, es que "el mercado del alquiler va a ser absolutamente clave". En cuanto a las dudas sobre el mercado residencial, añadía que "va a aportar lo que el sector de oficinas deje de aportar."

Sobre la proyección del negocio residencial, Inés Arellano, de MERLIN Properties ha preferido no pronunciarse, "no me atrevo a opinar". "Para MERLIN", decía, "el crecimiento va a llegar por el desarrollo de centros de datos, logística y calidad en las oficinas". En esta última pata "si inviertes en los activos y creas unos activos de calidad, al no haber oferta nueva vas a tener un buen retorno".