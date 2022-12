García Adanero desnuda la "indignidad" de Pedro Sánchez

El diputado del grupo mixto Carlos García Adanero, que fue elegido en las últimas elecciones en las listas de la coalición Navarra Suma, ha acusado a los representantes del Gobierno y el PSOE de "caciquismo" y "corrupción" por estar adaptando las leyes españolas a las necesidad que en cada momento tiene su formación política, con el objetivo de apuntalar la permanencia de Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa.

"Lo que se pretende es quitarle los delitos a los que robaron el dinero a todos los españoles para atacar al conjunto de España. Y, a cambio, se les perdona el delito. Eso sí es corrupción. Corrupción es quitar dinero a los españoles para ponerlo al servicio de tus intereses de partido. Apañar todas las leyes a su antojo para poder manejar el Tribunal Constitucional y que esas leyes que se aprueban aquí claramente inconstitucionales luego se las corrijan y digan que son constitucionales", ha dicho.

"Ustedes hacen corrupción. Muy contento ha salido aquí el portavoz de ERC porque sabe que esta es una más y se ríen. El problema no es que se rían de ustedes, el problema es que riéndose de ustedes se ríen de los españoles. Dijeron que no iban a corregir el delito de sedición, que no iban a hacer indultos, dijeron que no iban a cambiar la malversación y están haciendo todo. Si es por ustedes harán el referéndum, lo que pasa es que no les vamos a dejar", ha continuado.

El diputado navarro, que ha calificado de "indigna" la espantada de Pedro Sánchez y del Gobierno, pues no han estado presentes durante su turno de intervención, ha recordado que los socialistas se reían de los partidos de la oposición cuando advirtieron que iban a indultar a los golpistas o modificar la sedición y la malversación, algo que han terminado haciendo.

"Lo que están haciendo es un ejercicio de caciquismo y de corrupción. No vale decir que se ha votado y punto, no, no, las votaciones se deben hacer de acuerdo con las leyes. Y ustedes se burlan de las leyes", ha concluido Adanero.