Daniel Lacalle: "El mejor momento para invertir fue ayer"

Esta semana el sector de las socimis se dio cita en la Universidad Francisco Marroquín en el regreso del Foro Inmobiliario de MERLIN Properties y Libertad Digital. Abrió el evento una mesa mesa protagonizada por el economista Daniel Lacalle, que fue entrevistado por el redactor de Libre Mercado y profesor de la UFM, Domingo Soriano. Y por profesionales de algunos de los principales players del mercado de las socimis en España como Inés Arellano, directora de MERLIN Properties, Vitor Duarte, director de inversiones de Sonae Sierra e Ignacio Martínez-Avial, director general de BNP Paribas Real Estate, moderados por Carlos García Redondo, senior director de inversión de CBRE España, han aportado claves de un sector muy sensible a los efectos, por ejemplo, de la inflación y la subida de tipos.

Lacalle, en su análisis, señalaba que estamos a un 70% descontando un escenario más realista, porque "en todo el mercado dos generaciones consecutivas de inversores que sólo han visto políticas expansivas y por eso asumes que las políticas tienen que ser expansivas. Y eso no es así: si la inflación continúa a niveles del 4% o al 5%, la Reserva Federal no puede mantener los tipos en el 5%". "¿Por qué no se va a atrever la Fed a hacerlo?", se preguntaba Lacalle.

La inflación, decía Lacalle, "tiene una causa monetaria clarísima" y recordaba cómo países como Alemania están soportando inflaciones altísimas y "tienen al lado a Suiza con una inflación del 3%". ¿Por qué?, se preguntaba Lacalle, "porque no se han dedicado a imprimir monedas como locos, como ha hecho el euro", decía.

"El mejor momento para invertir es ayer" decía Lacalle, pero "tienes que ser consciente que no puedes contar con una expansión de múltiplos como el que se dio antes de la inflación". Sobre el mercado inmobiliario, Lacalle concluía que "los mercados tienen una muy buena potencialidad porque tienen una profesionalización extraordinaria y que aporta mucho valor en el largo plazo".