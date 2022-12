James Cameron sorprendió al mundo en 2009 cuando estrenó Avatar, la primera gran película que llegaba en 3D. Han pasado más de 10 años y el director prometía una secuela que cambiaría el futuro del cine. Este viernes estrena Avatar: El sentido del agua, una película que Andrés Arconada reconoce que "técnicamente es perfecta, no se le puede poner ni un solo pelo". De hecho recomienda "que la veáis en 3D porque creo que nunca ha sido utilizado como lo utiliza James Cameron en esta nueva entrega de Avatar".

¿Y la trama? "La película no me ha interesado nada, todo está al servicio de la técnica para una película que es mala porque le falta contenido, le falta realidad, le falta pulso, que es lo que tiene que tener un film como este en el que de vez en cuando mete batallas, persecuciones y mucho agua, sobre todo mucho agua para que veamos lo difícil que es crear el agua digitalmente".

La historia de Avatar: El sentido del agua no sitúa diez años después de la primera batalla de Pandora entre los Na'vi y los humanos. Jake Sully (Sam Worthington) vive tranquilamente con su familia y su tribu. Él y Ney'tiri han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos, unos "hijos que tienen sus propios problemas" y que de hecho uno de los errores de la película es que "se centra mucho en ellos".

"Volverá un malvado que quiere acabar con el Jake que tendrá que huir para salvaguardar a la tribu y a su familia", cuenta Arconada. Huyen a otro ecosistema dentro de Pandora donde el agua es el protagonista. Con los tambores de una nueva guerra sonando, Jake y Ney'tiri tendrán que hacer todo lo posible para permanecer juntos y cuidar de su familia y su tribu.

"A partir de aquí no voy a contar más porque apenas cuenta nada más, es la supervivencia, cómo vive esta gente, cuáles son las relaciones familiares que ahora se crea y toda la paranoia que James Cameron suele meter a veces en sus películas y que no aportan nada". Como por ejemplo "todas las secuencias subliminales y textos subliminales que a mí me me cabrean como son los empoderamientos, las distintas religiones de que todos venimos del agua o filosofías baratas que este hombre emplea para darle, entre comillas, un efecto calidad que no tiene".

Andrés Arconada cree que Avatar: El sentido del agua la "disfrutará el público infantil de 10 años, aunque sea muy larga, porque se va a sorprender mucho". Sin embargo, "el público adulto va exigir que de alguna forma cuente más". Por todo ello, Arconada le da un suspendo.

Avatar: El sentido del agua se estrena en los cines de toda España este viernes 16 de diciembre.