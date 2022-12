La Croacia de Luka Modric es, junto con Marruecos, la gran sensación de este Mundial. Nadie daba un duro por un equipo en el que sus mejores piezas son ya bastante veteranos. Croacia, sin embargo, ha demostrado que es un equipazo, liderado por su capitán, el excelso Luka Modric.

Con dos centrales que son de lo mejor del Mundial. Lovren y un Joško Gvardiol que a sus 20 primaveras está dando una auténtica exhibición no solo con su trabajo defensivo con unas marcas pegajosas, sus contundentes tackles y su capacidad de anticipación, también con sus grandes conducciones que rompen líneas rivales.

En los laterales, Borna Sosa por la izquierda y Juranovic por la derecha son dos puñales en ataque y aportan solidez en defensa. En la sala de máquinas Brozovic y Kovacic -uno pone el físico y otro la creatividad- son el complemento perfecto para un Modric que es el auténtico faro y brújula de su equipo. Arriba les falta un ‘9’ de kilates, pero Perisic es un lujo entrando por banda.

A todo ello hay que sumar al portero revelación de esta Copa del Mundo: Dominik Livakovic. El arquero de 27 años del Dinamo de Zagreb ha sido clave en muchos partidos poniendo el cerrojo a la portería croata. Ante Japón en los octavos se convirtió en el héroe al parar tres de los cuatro lanzamientos de penalti de los nipones. En cuartos, sus paradas en la segunda parte frenaron en seco a Brasil y culminó su excelsa actuación parando el primer penalti a Rodrygo y obligando a arriesgar mucho a los lanzadores de la Canarinha, por lo que Marquinhos mandó la pena máxima decisiva al palo.

Livakovic, que hace un año era muy discutido en Croacia, mantuvo una charla con el capitán Luka Modric que la FIFA ha sacado a la luz. Una charla clave en la que Luka da confianza a su portero cuando más la necesitaba y que explica el crecimiento de un guardameta que va a durar muy poquito en el Dinamo de Zagreb.

Modric trata de normalizar el fallo, ya que eso "solo empeora las cosas" y además "contagia al grupo".

No te estaría diciendo esto si no me preocupases. Pero veo que no progresas. ¿Quizás es la presión que sientes tú? Quizás no. Es porque irradias poca certeza. Eso contagia al equipo ¿Entiendes? De eso estoy hablando. ¿Por qué no puedes cometer un error? Todos se equivocan. Siento que tu problema es que tienes miedo de cometerlos. ¿Quién no se equivoca? Por favor, dime una persona. No llegué hasta aquí siendo temeroso. Solo empeora las cosas. Eres un gran arquero. Lo sabes, ¿verdad?