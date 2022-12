Los países que más armamento y dinero están dando a Ucrania en su guerra contra Rusia

La invasión rusa de Ucrania se encuentra en una situación de relativo parón técnico. Algo que ha provocado la llegada del invierno —las nieves y las heladas dificultan los avances en el frente— y la redistribución de fuerzas que ha provocado la retirada rusa de las áreas de la región de Jersón que están al oeste del río Dniéper. Un duro palo para las tropas de Moscú, pues ocuparon la ciudad de Jersón en el sexto día de la invasión.

El único frente que se encuentra en estos momentos realmente activo es el de Bakhmut, en la región del Donetsk, donde los rusos están poniendo toda la carne en el asador, con un importantísimo coste de vidas, para conseguir una victoria que de moral a sus efectivos militares. Y es que lo que está claro en estos momentos es que desde el pasado mes de septiembre es Ucrania quien tiene la iniciativa de la guerra.

Ucrania es desde hace meses un enfermo con respiración asistida y el oxígeno que le permite seguir con vida y soñar con la heroicidad de expulsar a los rusos es la ayuda económica y militar que le está llegando desde Occidente. Esta es la razón por la que esta ayuda es fundamental para el Gobierno de Kiev, que consigue aumentar las donaciones y ayuda con cada victoria que consigue en el campo de batalla.

La cuantificación de esa ayuda, que unas veces es anunciada por los países o instituciones que la envían y, en otras, por los propios ucranianos, está siendo monitorizada por el Ukraine Support Tracker, un observatorio creado por el Kiel Institute for the World Economy, un think tank o centro de análisis de origen alemán y que está considerado como uno de los 50 más influyentes del mundo.

La última actualización de los datos de este observatorio ha tenido lugar esta semana, con una recopilación de datos que alcanza hasta el pasado 20 de noviembre. Los cinco países que más ayuda militar, económica y humanitaria están prestando a Ucrania son Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Alemania y Canadá. A este quinteto de cabeza le siguen otros cinco países como Polonia, Francia, Noruega, Países Bajos y Suecia. España aparece en el decimosexto lugar.

La gran novedad que se desprende respecto a entregar anteriores es que la Unión Europea como institución y los países que forman parte de la misma han dado un serio paso adelante en los últimos dos meses y han comprometido ayuda militar y económica a Ucrania que, en su conjunto, supera a la de Estados Unidos, algo que no había pasado hasta ahora, pues la UE y sus socios habían estado a mucha distancia de lo prometido desde Washington.

Es llamativo comprobar también los ratios de ayuda a Ucrania en función del PIB de los países. En este caso, el ranking está liderado por países que fueron contra su voluntad parte misma de la Unión Soviética (Estonia, Letonia y Lituania) y por otros que formaron parte del antiguo Telón de Acero (Polonia, República Checa y Eslovaquia), es decir, que estuvieron bajo el yugo de Moscú durante varias décadas de su historia reciente.

Los problemas para cuantificar la ayuda a Ucrania son una constante. Es por esto que el Kiel Institute publica también un ranking con los países más transparentes y opacos a la hora de facilitar información. Los más transparentes son Suiza, Suecia, Australia, Dinamarca y Finlandia. Los más opacos son Portugal, Bulgaria, España, Grecia y Polonia.