El delirio de Yolanda Díaz: "La gente me para por la calle y me dice que le han hecho indefinido"

Yolanda Díaz sigue celebrando los datos de empleo indefinido en España a pesar de la evidente manipulación de la estadística. "Estamos cambiando la vida de la gente. Yo voy por la calle, la gente me para y me dice que le han hecho indefinido y eso es muy bueno" ha asegurado la ministra de Trabajo en un acto este viernes.

También hoy, el Ministerio de Trabajo ha publicado el aparente buen dato del paro en noviembre, que ha bajado en 33.000 personas, pero en paralelo los demandantes de empleo ocupados han crecido en casi 111.000.

Este último dato contabiliza los fijos discontinuos en situación de inactividad, debido a que tienen un contrato vivo, aunque no están trabajando y no cuentan como parados. Tal y como ha contabilizado Randstad, la cocina estadística de Díaz esconde medio millón de trabajadores con un contrato fijo discontinuo, pero que se encuentran en situación de inactividad, esperando el próximo llamamiento. Es decir, el Gobierno les ha sacado de las listas del paro, aunque están en su casa.

Tal y como viene publicando Libre Mercado, la entrada en vigor de la contrarreforma laboral de Yolanda Díaz ha prohibido el contrato por obra y servicio y ha encarecido los contratos temporales haciendo que muchos de ellos pasen a la modalidad de fijo-discontinuo, lo que supone un beneficio estadístico importante para el Gobierno. Así, el Ejecutivo convierte por arte de magia empleos "temporales" en otros considerados "fijos", aunque esta transformación no signifique que esos empleados vayan a estar más tiempo trabajando que antes.

Los empresarios están sustituyendo unos contratos por otros disfrazando la temporalidad que el Gobierno está presumiendo de haber eliminado. Hay que recordar que, cuando no hay actividad, el empleado fijo-discontinuo no trabaja, por lo que la supuesta estabilidad laboral de la que estaría presumiendo el Ejecutivo no sería tal.