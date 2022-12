Harrison Ford luce jovencísimo en el tráiler de 'Indiana Jones 5: El dial del destino'

Ya se ha presentado el primer tráiler oficial de Indiana Jones 5, la nueva entrega de la legendaria saga de aventuras que llevará por título Indiana Jones: El dial del destino. Dirigida por James Mangold, responsable de filmes como Logan o En la cuerda floja, llegará a los cines el 30 de junio del próximo año.

"Echo de menos el desierto y también echo de menos el mar... Y echo de menos levantarme cada mañana preguntándome qué maravillosa aventura nos deparará el nuevo día". Con esta reflexión cargada de nostalgia, con la que Sallah, el personaje de John Rhys-Davies, interpela a su viejo amigo, el doctor Jones, arranca el tráiler. "Esos días son agua pasada", dice el profesor con rostro resignado ante el implacable paso del tiempo.

"No creo en la magia, pero a lo largo de mi vida he visto cosas, cosas que no puedo explicar. Y he llegado a la concluisón que no se trata de lo que crees... sino la intensidad con la que lo hagas", proclama el aventurero justo antes de coger su legendario sombrero y su látigo mientras comienzan a sonar algunas notas de la aún inconfundible y sobrecogedora música del maestro John Williams.