Yolanda Díaz ataca ahora a los propietarios de cinco viviendas

Yolanda Díaz quiere que los propietarios de cinco viviendas sean considerados "grandes tenedores". Se trata de una reivindicación histórica de Podemos que la ministra de Trabajo ha vuelto a plantear este viernes.

Actualmente, el consenso de gran tenedor alude a toda aquella persona física o jurídica con más de diez viviendas en propiedad. Estos grandes propietarios son víctimas de una regulación inmobiliaria mucho más dura por parte del Gobierno y reducirlo a cinco no haría más que aumentar el número de afectados.

"Yo me pregunto. ¿Una persona con cinco propiedades tiene capacidad de influir en el mercado de la vivienda? Yo creo que sí, y hay una discusión sobre que el límite de los grandes tenedores sean 10 viviendas. Yo no sé si tienen muchas amigas o amigos que tengan 10 propiedades. Yo no" ha dicho Díaz.

Bajar a cinco viviendas el concepto de gran tenedor obligaría a estos propietarios a congelar los precios de los alquileres o les impediría desahuciar. Eso sí, nada les impediría bajar de cinco a tres o a dos viviendas cuando los políticos lo consideraran oportuno. "La garantía habitacional tiene que ser resuelta por estas personas" ha dicho Díaz.

Díaz considera "urgente el desbloqueo" de la futura Ley de Vivienda y se ha mostrado favorable "por razones evidentes" a la congelación de los precios una vez que acabe la vigencia de los contratos de alquiler.