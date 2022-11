En un mes dará comienzo en Arabia Saudí la 44ª edición de la prueba automovilística más dura del mundo, el Rally Dakar. Tal y como ha contado a Libertad Digital Carlos Sainz, el piloto español afronta con optimismo una prueba que tendrá de nuevo el desierto saudí como protagonista y al Audi RS Q e-trom E2 como principal arma para conseguir, junto con Lucas Cruz, el cuarto Dakar del español.

Carlos ha asegurado a Libertad Digital que espera que la navegación no dé tanto problemas como en ediciones anteriores donde se convirtió en juez y parte de la carrera. "Es cierto que la organización del Dakar lleva varios años haciendo cambios y no sabremos nada hasta que no lleguemos allí y veamos los road book de las etapas".

A un mes para que arranque la carrera cerca de las playas del Mar Rojo el próximo 31 de diciembre, Sainz ha admitido que las semanas previas son las peores, "una espera que se hace larga", pero que asume con la misma ilusión de siempre.

Ilusión que muestra cuando habla de su hijo, Carlos Sainz, y su papel en Ferrari y en la Fórmula 1. El tricampeón del Dakar ha reconocido la importancia de la marcha de Mattia Binotto de la escudería del Maranello aunque desconoce cómo este movimiento puede afectar al futuro de su hijo dentro del equipo italiano.