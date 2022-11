Dos encuestas que se han publicado en los últimos días coinciden en señalar una tendencia negativa para el PP, que sigue siendo el partido más votado pero ve como su ventaja se reduce y, según el sondeo, como la mayoría absoluta con Vox se esfuma.

Con las diferencias habituales en este tipo de estudios, hay una coincidencia clara en la mayoría de sondeos publicados desde octubre: el PP, que hasta ese momento había registrado una subida fulgurante con la llegada de Feijóo a la presidencia de la formación y el excelente resultado de las elecciones en Andalucía, ha empezado a retroceder de forma lenta pero consistente y, en lugar de seguir subiendo para asegurarse la tan cacareada "mayoría suficiente", cada vez se aleja más de sus registros récord.

Los datos no son por el momento dramáticos, pero sí deberían abrir una reflexión en las altas esferas populares, que tienen que tener en cuenta, además, que los sondeos no sólo son una herramienta de análisis del estado de la opinión, sino que sirven también para formarla: aunque muchos puedan pensar que no es así, lo cierto es que los ciudadanos se informan con ellas y toman decisiones en virtud de esos datos. Además, la lluvia fina de muchos sondeos más o menos coincidentes traspasa no sólo a los votantes sino también a los partidos y su estado de ánimo.

Así, el PP debe analizar a qué se debe su mala racha en los sondeos y preguntarse por qué está prácticamente desaparecido en muchos campos en las últimas semanas, por qué las intervenciones de Alberto Núñez Feijóo últimamente no se cuentan por éxitos y, sobre todo, si la imagen de desorientación y falta de una línea política clara de las últimas semanas no está lastrando su percepción entre los votantes y empujando las cifras hacia abajo.

Es fundamental que el PP mejore su estrategia y se presente, también a través de las encuestas, como la alternativa necesaria para desplazar, de una vez por todas, a Pedro Sánchez y sus socios de Moncloa.