La vida sonríe a Olga Moreno mientras Rocío Carrasco se hunde

Después de atravesar unos meses muy complicados debido a su divorcio de Antonio David Flores y debido también a la repercusión de los documentales protagonizados por Rocío Carrasco en Telecinco, la vida vuelve a sonreír a Olga Moreno: vive feliz junto a su nueva pareja Agustín Etienne y se ha alejado de la televisión para centrarse en su trabajo como empresaria. Además, hace unos días recibió la mejor noticia posible: el juez ha decidido desestimar la demanda que presentó Rocío Carrasco por calumnias y derecho al honor por unas palabras pronunciadas por la malagueña y por las que le pedía 90.000 euros más costas, unos 150.000 euros.

Gracias a la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, sabemos que el juez ha desestimado la demanda al considerar que la vida de Rocío Carrasco es de interés general. De hecho, en la sentencia se abronca a la hija de Rocío Jurado y se recuerda que ella misma ha participado del negocio de vender su vida privada.

Y no sólo la suya, también ha narrado hechos o situaciones en las que estaban involucrados sus hijos: la agresión que sufrió por parte de su hija, y de la que Rocío Flores asegura que no se ha publicado la sentencia completa, o los conflictos por la custodia de su hijo David, al que no ha vuelto a ver desde que decidió quedarse a vivir con su padre antes de cumplir los 18 años.

Rocío Flores, Olga Moreno y David Flores

Olga Moreno también ha hablado de esos niños, pero en unos términos muy distintos: a David lo considera un pilar fundamental en su vida, de hecho continúa viviendo con ella durante días en los que cuida de su hija Lola. Y de Rocío Flores, pese a que ahora la relación entre ellas no atraviesa su mejor momento, siempre ha tenido palabras cariñosas, negando el carácter violento que se ha intentado dibujar, de hecho hace poco se dejaron ver junta en las redes sociales demostrando el cariño que se tienen.

Olga trata de pasar página y sin duda la decisión de la justicia que hemos conocido esta semana la ayudará a recomponerse y superar estos meses en los que ha visto tambalear su vida.