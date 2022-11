La concejal del PP en Chamartín (Madrid), Sonia Cea Quintana, ha puesto pie en pared para desmontar el falso feminismo del que hacen gala los dirigentes de Podemos, entre ellos, su exlíder Pablo Iglesias. Para ello, utiliza las mismas armas que el Ministerio de Igualdad y consigue darle la vuelta al último eslogan de Irene Montero y compañía: "¿Entonces quién?"

Hace unos días, Igualdad lanzó la campaña "¿Entonces quien?" con el objetivo de señalar a aquellos díscolos con el discurso ideológico de Montero, "a todo aquel que no pasa por el aro", entre ellos Pablo Motos o El Xokas. Además, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam, ha utilizado el mismo lema para señalar a través de las redes sociales al PP, partido al que acusa de fomentar la "cultura de la violación" junto a Vox y Cs.

En su discurso, la concejal de Chamartín ha echado una mano a Podemos a la hora de señalar conductas supuestamente machistas, teniendo en cuenta, señala, que se han gastado "un millón de euros de todos los españoles" para mostrar un supuesto contexto de agresión y luego preguntar: "No has sido tú, no he sido yo, ¿entonces quién?"

Cea Quintana comienza dando contexto: "Una alumna sale de la facultad y va con sus amigos a tomarse algo en un bar de Lavapiés. Allí se encuentra con dos profesores de la universidad que se le acercan rápidamente. El primero le pone la mano en la cintura – es un tocón, le dicen sus amigas, no solo tengas en cuenta – y el segundo empieza a hablar con ella. La chica dice sentirse acorralada cual cervatillo. Cuando termina, el profesor le dice voy al baño a refrescarme. Te espero ahí".

"No has sido tú, no he sido yo... ¿entonces quién?", pregunta Cea Quintana. "El primer profesor era Monedero, el segundo Pablo Iglesias".

Tras ese primer ejemplo, la concejal desmonta el discurso de Irene Montero recordando que su pareja, Pablo Iglesias, también afirmó en un chat de trabajo que "azotaría hasta que sangrara" a la periodista Mariló Montero. También recuerda los insultos y la agresión por parte de Isa Serra a una mujer policía y el caso de abusos sexuales por parte del marido de Mónica Oltra a una menor tutelada a la que "las hermanas de Podemos Madrid" decidieron no creer.

Cea Quintana también recuerda los insultos que Podemos ha vertido contra las mujeres del PP, entre ellas, la primera mujer alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, cuyos adversarios comienzan la campaña contra ella asegurando que su "única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de sus amigos de su marido".

También ha citado el escrache a Soraya Sáenz de Santamaría, la turba de violentos que persiguió y agredió a Cristina Cifuentes, o la simulación de apaleamiento a Isabel Díaz Ayuso, "pero como éramos nosotras, para ustedes no era violencia. Para ustedes era jarabe democrático", concluye la concejal.