Bildu guioniza el manual de resistencia de Pedro Sánchez

Desde que llegó al Palacio de la Moncloa en 2018, Pedro Sánchez, para permanecer en el poder, no ha tenido reparos en apoyarse en aquellos partidos que sólo desean la ruptura de España. Buen ejemplo de ello lo hemos tenido cada año durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Para garantizarse una mayoría, Sánchez ha atendido las peticiones de sus socios parlamentarios, por disparatadas que fuesen.

Con el paso la legislatura, entre los numerosos aliados con los que cuenta Sánchez en el Congreso de los Diputados, hay uno que ha adquirido un protagonismo mayor que el resto. No sólo por los acuerdos logrados, sino por el partido con el que se firmaban. El presidente del Gobierno ha erigido en socio preferente a EH Bildu, a pesar de que esta formación no ha condenado los asesinatos cometidos por ETA, de los cuales cerca de la mitad no se han resuelto aún.

Ha pactado con ellos la derogación íntegra de la reforma laboral, el acercamiento de presos etarras y, ahora, la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Lo ha hecho, además, otorgándole a Bildu una legitimidad idéntica a la que puedan tener otros partidos. Si obedece a convicción, necesidad o ambos motivos a la vez, es algo que sólo él sabe, pero lo innegable es que estamos ante una relación mutuamente beneficiosa, que conviene recordar.