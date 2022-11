Luca Guadagnino lanzó al estrellato al joven actor Timothée Chalamet en Call me by your name. En su nueva película, Hasta los huesos: Bones and All, vuelve a contar con Chalamet pero esta vez ya convertido en una estrella internacional tras películas como Mujercitas o Dune, poco queda de aquella joven promesa.

Andrés Arconada habla esta semana de Hasta los huesos: Bones and All, en la que Luca Guadagnino adapta la novela homónima de Camille DeAngelis, un "libro muy crudo y una película más cruda para estómagos fuertes". Los protagonistas en esta película "tienen una afición que no es nada común, comerse la carne de otro ser humano ya que son caníbales".

Fotograma de 'Hasta los huesos: Bones and All'.

Maren Yearly (Taylor Russell) "tiene esos sentimientos caníbales y cree estar sola". Inicia un viaje en busca de su madre, "de la que cree que le viene esa ‘afición’", y así conocerá a un vagabundo marginado (Timothée Chalamet) que es otro caníbal.

En Hasta los huesos: Bones and All "vamos a ver el proceso del porqué de este instinto caníbal y las distintas formas de comerse a un ser humano, bien matándolo o bien comiéndose el cadáver una vez muertos", explica el crítico de esRadio y Libertad Digital.

"La película no escamotea demasiado, hay secuencias en que vemos la acción física de comerse el cadáver o comerse a otro ser humano", apunta Arconada, "lo que provoca que no sea una película para todo tipo de público, concretamente el más sensible".

Fotograma de 'Hasta los huesos: Bones and All'.

Aunque reconoce que "es una película dura" cree "que es muy interesante porque aunque te revuelva es un tipo de cine que no se suele ver". Una película además que "no se queda en el género, no pretende ser una película de terror sino que va mucho más allá". Por todo Andrés Arconada asegura que Hasta los huesos: Bones and All es "totalmente recomendable ya que no es una película complaciente, ni siquiera en su final.

Hasta los huesos: Bones and All se estrena en los cines de toda España este viernes 25 de noviembre.