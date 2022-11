Luis Enrique: "Nuestro objetivo es jugar siete partidos en Catar"

España llega al Mundial de la mejor manera, ganando. Los de Luis Enrique han firmado esta tarde un triunfo cómodo en Amán ante Jordania por 1-3 con tantos de Ansu Fati, Gavi y Nico Williams. Además, Marco Asensio ha destapado el tarro de las esencias y ha cuajado un gran partido de Marco Asensio. Por sala de prensa ha pasado el seleccionador Luis Enrique que ha puesto en valor la victoria de los suyos y ha advertido cuál es el objetivo de la Roja. "Somos la séptima del ranking FIFA.

Nuestro objetivo es jugar siete partidos en Qatar. He visto al equipo bien, aunque no fuera lo mejor jugar tan cerca del Mundial", ha dicho. Además, no ha escatimado elogios al punto de forma que ha mostrado Marco Asensio. "Ha estado a otro nivel, excelente. Ha jugado de 9, y muy bien. Le intentamos corregir que es un jugador que aparece a veces en demasiados sitios. Y luego de interior. Con esa actitud, con la calidad que tiene, puede jugar donde quiera", ha explicado.