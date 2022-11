Igualdad da un paso más en la defensa de su Ley: quieren que los medios no informen de los recursos de abogados

Victoria Rosell ha dado un paso más allá en las críticas que se están vertiendo desde Podemos y el Ministerio de Igualdad sobre el sistema Judicial tras el fiasco de la Ley del sólo sí es sí, y ha puesto en la diana también a los medios, a los que ha pedido que no informen sobre los recursos que abogados de toda España están planteado para que sus defendidos logren rebajas de penas gracias a la chapuza legislativa perpetrada desde el Ministerio de Igualdad.

"Dejemos de hacernos eco –ha dicho en referencia a los medios de comunicación– de que las defensas pidan las resoluciones como pidieron en su día la absolución y tienen a sus clientes condenados, es algo que las defensas piden, es parcial, de parte, literalmente parcial", ha dicho, para acto seguido pasar a los ‘consejos’ directos: "Cuando ellos lo piden yo no haría noticia porque esto alarma mucho a las mujeres y es lo que piden abogados de violadores que quieren menos pena".

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ha hablado junto a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, que ha insistido en calificar la ley como "una buna norma" y ha argumentado que "tiene mucho más que ver con cambiar los esquemas que cambiar las penas".

Rosell, por si parte, ha mantenido el discurso de Podemos de que "ha habido lo que consideramos errores judiciales claros en una aplicación precipitada sin calma, sin reflexión y sin una buena lectura de la ley", por lo que se impone una "corrección" que no depende del Ejecutivo: "Hay errores de aplicación, no pidan que los corrija el Gobierno, esperemos que hable el Ministerio Fiscal y en su caso, el Tribunal Supremo", pero aunque ha admitido que muchas revisiones llegarán a este tribunal, no será "por falta de ningún elemento en la ley ni por errores en la ley o en la tramitación".