El contundente mensaje de Rafa Nadal al Luis Enrique streamer y el mundo de la comunicación

En los últimos días los periodistas deportivos se han visto ninguneados por la actitud de Luis Enrique, que decidió hacerse streamer. De manera indirecta, Rafa Nadal da su visión sobre el mundo de la comunicación y para muchos de manera indirecta, le lanza un claro mensaje al seleccionador español, que siempre se ha mostrado contrario a la prensa, ensalzando la necesidad del periodismo sin necesidad de criticar las nuevas formas de comunciación.

"Probablemente vengo de otra generación y en ese sentido no he crecido con las redes sociales, con estos nuevos métodos de comunicación, pero al final sin vosotros (por los periodistas) pasaríamos desapercibidos. A día de hoy gracias a gente como vosotros y especialmente los que hacéis el esfuerzo de viajar muchas semanas al año tenéis la capacidad de contar las cosas de una manera mucho más directa y diría que real que la otra gente que no está viajando con nosotros", aseveró Rafa Nadal sobre la diferencia entre un streamer opinando desde su casa y un periodista cerca de los protagonistas.

Rafa agradece en cierta medida el punto de crítica que puede recibir de los periodistas y que no existiría sin sólo existiese el deportista dando un mensaje único: "Hay una cosa del periodismo es importante desde mi humilde punto de vista que es ver la cara del jugador, ver el entrenamiento, ver el estado anímico, el estado tenístico… Lo que transmitís vosotros lo hacéis desde un punto de vista externo lo que le pasa al jugador", dijo Rafa Nadal sobre la situación.

Nadal pone en valor a la prensa: "Si al final un jugador lo transmite desde su punto de vista, bueno, los que reciben la información la reciben pero solamente desde un punto de vista. Vosotros os abstraéis de la realidad del jugador a través de vuestros distintos puntos de vista y creo que esto es la gracia del periodismo. Somos lo grande o lo pequeños que somos por lo que logramos en la pista, pero sin la comunicación de todos vosotros sin ninguna duda seríamos mucho menos".