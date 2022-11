La inflación te sigue robando: octubre, un mes negro para hacer la compra

Que el IPC haya cerrado el mes de octubre en el 7,3% está muy lejos de ser una buena noticia porque significa que los precios siguen subiendo. De hecho, los precios suben un 7,3% respecto a octubre de 2021, donde ya subían un histórico 5,4%.

Los más optimistas dirán que, al menos, se ha moderado la escalada (hemos tenido subidas por encima del 10% hace unos meses) y está claro que el escenario podría ser peor, pero la realidad es que, cada día que pasa, el poder adquisitivo de los ciudadanos se erosiona cada vez más.

Uno de los datos más preocupantes de los que publicó ayer el INE es la escalada en el precio de los alimentos, los bienes básicos por excelencia. Los alimentos y bebidas no alcohólicas se dispararon en octubre un histórico 15,4%. Los ascensos de productos tan habituales como las legumbres, la leche o los huevos son prohibitivos.

¿Y qué pasa con los ahorradores? Para aquellos que tengan un depósito tradicional en el banco, sin apenas remuneración, la inflación se ha disparado un 13% en dos años. Es decir, los 100.000 euros de octubre de 2020 equivalen ahora a 87.000 euros

Lo más perverso de todo es que la inflación a quien golpea todavía más, no es al que tiene 100.000 euros en el banco, sino al que tiene 20.000 euros. Y es que, las rentas más bajas no tienen capacidad de ahorro para afrontar estas subidas de precios y su gasto va dirigido a productos esenciales y no a artículos de lujo, de los que pueden prescindir en un momento de alta inflación como hacen las clases altas. Los que menos tienen no pueden dejar de comprar huevos o leche. Nunca lo de que la inflación es el impuesto a los pobres estuvo tan acertado.