Macarena Olona ha seguido una trayectoria muy errática desde que a finales del pasado mes de abril fuese nombrada candidata de Vox para las elecciones en Andalucía. Para empezar hizo una campaña electoral realmente mala que la llevó a tener un resultado malo o, al menos, muy por debajo de las expectativas que se habían generado a su alrededor.

Un resultado, no obstante, que se podía haber justificado por el excepcional empuje de Juanma Moreno y el PP en esa convocatoria y que, pese a no ser óptimo, habría servido para empezar a construir un proyecto a largo plazo en la región.

No obstante, parece que esa idea del largo plazo no era lo que esperaba la propia Olona y poco después de las elecciones se producía una espantada, justificada entonces por motivos de salud que más tarde ha quedado claro que no eran completamente sincero.

A partir de ahí la ex de Vox ha tenido una presencia pública y mediática muy intensa, con numerosas apariciones y aún más entrevistas, alguna de ellas en medios que jamás le habría dado honores de portada como El País.

Una presencia que se caracteriza sobre todo por las críticas al que era su partido hace sólo unos meses, al que amenaza con la presentación de un nuevo proyecto político que ella misma lideraría y que, no sólo está condenado al fracaso y a acabar definitivamente con cualquier posibilidad de una carrera política de la propia Olona, sino que podría tener un efecto muy dañino para toda la derecha en unas elecciones, ya que Vox se mueve en una banda de voto en la que perder un porcentaje muy pequeño de apoyos podría resultar en una caída significativa en el número de escaños obtenidos en el Congreso, lo suficiente para que la suma de PP y Vox no fuese suficiente para desalojar a Pedro Sánchez del poder.