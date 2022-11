As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen (El Reino o la serie Antidisturbios), es sin duda una de las mejores películas del año, "y no solamente entre las españolas". Para Andrés Arconada es una "película inquietante, terrorífica, que nos lleva al límite de nuestros nervios y en la que es importantísimo no perderse ni una sola imagen de la misma". Eso ha hecho que se haya ganado "muchos epígrafes, desde un western clásico a una película de terror".

La historia de As Bestas nos presenta a Antoine (Denis Ménochet) y Olga (Marina Foïs), una pareja francesa que harta de su vida en Francia deciden instalarse en una pequeña aldea en la Galicia más profunda para vivir de su huerto. El problema es que no terminan de hacer amigos. El motivo es que son los que se niegan a la instalación de molinos eólicos, la gran oportunidad que ven muchos del pueblo para dejar de vivir del campo y marcharse a la ciudad.

As Bestas

Entre todos los vecinos hay uno que recibe especialmente mal la negativa de la pareja francesa, Xan (Luis Zahera), "que les va a hacer la vida imposible llegando a extremos, no solamente crueles, sino trágicos y dramáticos".

El crítico de Libertad Digital y esRadio es rotundo, "As Bestas es una película que no te puedes perder, hay que ver sí o sí". De hecho, ya vaticina que "será la gran triunfadora de los Premios Goya en una edición que promete ser muy interesante porque tenemos muy buen cine español, una gran cosecha la de 2022".

As Bestas

Arconada destaca de As Bestas "una dirección brillante, una película excelsa y una interpretación soberbia de todos los actores de esta película, con mención especial para Denis Ménochet y Marina Foïs y muy notable Luis Zahera, que vuelve a abordar el personaje como pocas veces un actor lo puede hacer". Todo eso hace que Arconada le de un 9, nota que muy pocas veces ha dado.