Espinosa de los Monteros saca de quicio a Fortes enseñándole la lista de altos directivos de RTVE

No es la primera vez que Iván Espinosa de los Monteros tiene un rifirrafe con Xabier Fortes. En mayo de 2020 el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados ya lo puso en su sitio en relación a la falta de independencia de RTVE, televisión que sufragamos todos los españoles con nuestros impuestos.

Anoche, Espinosa de los Monteros consiguió sacar de quicio al comisario político de RTVE, que apenas era capaz de balbucear mantras deslavazados intentando responder a los datos del de Vox.

Fortes empezó preguntándole en qué partidas del presupuesto metería la tijera, y Espinosa de los Monteros le explica que el gasto presupuestado este año es mayor que durante la pandemia, que podría ser en ese momento una justificación, pero no ahora, con "un presupuesto más gastón" que en los años de la crisis del covid.

Por ello es necesario "racionalizar el gasto improductivo, innecesario, redundante", empezando por muchos de los ministerios que o no tienen competencias (por estar cedidas a las CCAA) o son innecesarios, como el de Igualdad. De esa forma se consigue tener un Gobierno "mucho más pequeño, mucho más austero".

El presupuesto de RTVE

Es entonces cuando se centra en el gasto de RTVE, en si están justificados "los 500 millones de euros" que se gastan en esa "casa". Y se pregunta si "es el gasto más eficiente" y si "no hay otra manera de hacerlo". Dejando claro que no "está pensando en los trabajadores, en los cámaras que nos están sacando, los iluminadores...".

A eso intenta agarrarse demagógicamente Fortes, que con cara de suficiencia dice que sí que habrá trabajadores que estarán pensando que Espinosa de los Monteros quiere recortar en esos profesionales. Y ahí es cuando el de Vox da su golpe de efecto, pide que le enfoquen "con un plano grande", aunque no sabe si será "fácil" —dice con guasa—, y despliega un listado con varios folios pegados con los nombres de todos los directivos de RTVE, "rango director, subdirector" —"es que no me cabe en una sola ¿se ve bien?", pregunta siguiendo con el tono de guasa—. Y concluye: "Todos estos ganan más de 100.000 euros".

Fortes trata de responder al listado señalando que "habrá políticos y diputados" y "partidos políticos" como Vox, que también cobran ayudas públicas. A lo que Espinosa responde sin dudar: "Recortemos".

Sigue Fortes sacando su argumentario demagógico de "qué pasa con las becas, los comedores escolares..." etc, etc. Y Espinosa de los Monteros le pregunta "si sabe cuánto es en el conjunto de los presupuestos el gasto en Sanidad más Educación, todo junto". Y el comisario político le contesta que no lo sabe, que él "no se dedica a la política", es decir, que habla y argumenta de oídas.