Iván Espinosa de los Monteros le tiene cogida la medida a Xabier Fortes, correa de transmisión del Gobierno en la televisión pública. En una entrevista en La Noche en 24 Horas, en RTVE, consiguió sacarle de sus casillas cuando desplegó un listado con los directivos del ente público que cobran sueldos por encima de los 100.000 euros al año. Fortes apenas era capaz de balbucear mantras deslavazados intentando responder a los datos del de Vox.

En otro momento de la entrevista, Fortes hace referencia a unas declaraciones de Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, sobre el pasado criminal del PSOE.

"Yo le he oído decir —a García Gallardo— que el PSOE tiene un pasado criminal. Y lo tiene, claro", le contesta Espinosa de los Monteros, aludiendo la historia criminal de Largo Caballero y Prieto. "Cuando hablamos de Memoria Histórica, no es malo que saquemos la memoria de todos los partidos", continuó Iván Espinosa. "El partido socialista tiene una historia de la que tiene que avergonzarse" —continuó Espinosa de los Monteros—, "No está para darnos lecciones", concluyó el portavoz de Vox.

Historial de enfrentamientos

No es la primera vez que Iván Espinosa de los Monteros tiene un rifirrafe con Xabier Fortes. En mayo de 2020 el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados ya lo puso en su sitio en relación a la falta de independencia de RTVE, televisión que sufragamos todos los españoles con nuestros impuestos.