The Peripheral es una gran apuesta de ciencia ficción recién estrenada en Prime Video, la plataforma de streaming y contenidos online de Amazon. Los dos primeros capítulos están disponibles de estreno, y cada viernes aparecerá uno nuevo hasta un total de ocho.

¿Y cuál es el nuevo periférico que nos propone esta serie de ciencia ficción de los creadores de Westworld, Jonathan Nolan y Lisa Joy? Pues básicamente uno de realidad virtual, pero uno un tanto peligroso: se trata de un sistema que te hace sentir literalmente todo lo que sucede dentro de él.

Basado en el libro de William Gibson, The Peripheral se desarrolla en dos futuros y lugares muy distintos. En el "real", Chloë Grace Moretz es la joven Flynne Fisher, una chica que cuida con muy pocos medios de su madre enferma en un pueblo de EEUU. Su hermano Burton (Jack Reynor) se gana la vida jugando a la realidad virtual con complejos sistemas futuristas que, sin embargo, existen ya como tecnología cotidiana. Los dos hermanos probarán uno de los más sofisticados pero la situación se va a salir de madre muy pronto.

Tal y como explica Juanma Gonzalez en el video de arriba, la serie es tan estimulante como, probablemente y para cierto público, complicada. Pero es no es óbice para no disfrutar de esta mezcla en clave de thriller de espías de lo contado en Matrix o Ready Player One.