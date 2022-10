Unai Emery se ha despedido este martes del Villarreal en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el presidente del club amarillo, Fernando Roig. El técnico vasco, que ganó la Europa League con el Villarreal en 2021 y que la temporada pasada alcanzó las semifinales de la Champions, se marcha al Aston Villa, decimoquinto clasificado en la Premier League.

"Aquí he sido muy yo. Me dieron las condiciones para ser yo en mi mejor versión. Tienes que seguir teniendo retos. En Villarreal he tenido una casa. Llamé a Fernando el viernes para contarle la situación y quería jugar el partido del domingo y el lunes volver a reunirnos. Ayer se desencadenó todo. Llamé a Roig cuando ya había algo más serio encima", expresó Emery ante los medios.

Quien también ha tomado la palabra ha sido el propio Fernando Roig, que no dudó en lanzar una pulla al ya exentrenador del Villarreal: "Nos ha dejado con el pie cambiado".

Al igual que la temporada pasada, cuando el Newcastle lo tanteó, el técnico de Fuenterrabía, que está a punto de cumplir los 51 años, ha vuelto a ser objeto de deseo en Inglaterra, aunque esta vez sí se ha acabado produciendo su marcha del club de La Cerámica.

"Tenemos una gran relación, pero lo que le he dicho antes que nos ha dejado con el pie cambiado. Ha sido un poco jodido para nosotros. Pero ante las adversidades y los cambios siempre demostramos fuerza. Hoy es Unai Emery, su trabajo y su agradecimiento. Nos hemos quedado un poco mal, pero te agradecemos y te deseamos lo mejor", concluyó el presidente en la rueda de prensa.