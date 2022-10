Tres musicales que destacan entre la gran oferta madrileña

Hasta ahora, pensar en una amplia oferta de musicales nos hacía mirar hacia el Broadway de Nueva York o el West End de Londres. Sin embargo, esta temporada Madrid planta cara con más de una decena de títulos. Algunos llevan ya años, como El Rey León o Tina, el musical, y otros acaba de desembarcar como Malinche, Matilda, La Historia Interminable o Mamma Mía.

Parece que el público responde con entusiasmo y en breve se sumarán a esta oferta Aladdin, basado en la película homónima de Disney de 1992 y que ya han visto más de 10 millones de espectadores en las seis producciones que actualmente hay en cartel en distintos países; o Los chicos del coro, con un reparto encabezado por Jesús Castejón y Natalia Millán junto a una coral de más de 80 niños.

Por el momento, vamos a destacar tres propuestas. En primer lugar, Matilda, que en Londres se estrenó hace doce años producido por la Royal Shakespeare Company y que actualmente sigue en cartel. Cuenta con siete Premios Olivier, cuatro Tony Awards y cinco Drama Desk Awards, entre otros, siendo uno de los musicales más premiados del siglo XXI. Puede verse en el Nuevo Teatro Alcalá.

Por otro lado está Cantando bajo la lluvia, el musical que celebra en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid el 70 aniversario de la película. Manu Guix y Angel Llaser han conseguido un montaje que desborda alegría, positivismo y mucho humor en el que el espectador se transportará al inicio del cine sonoro.

Por último, hablamos de Mamma Mía, una nueva versión teatral con las canciones del grupo sueco Abba que puede disfrutarse en el Teatro Rialto de la capital. El público escuchará temas míticos como "Dancing Queen", "Voulez Vous", "S.O.S", "Super Trouper", "Thank you for the music" o "Gimme Gimme Gimme".