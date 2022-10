La drástica decisión de Tamara Falcó e Iñigo Onieva

La vida de Tamara Falcó e Iñigo Onieva ya discurre por caminos completamente separados. Desde que salió a la luz la polémica infidelidad de Iñigo Onieva, la hija de Isabel Preysler no ha dudado en dar la cara en todo lo relativo a la deslealtad y la posterior ruptura de su compromiso. Tal ha sido la presión mediática que ha sufrido, que finalmente parece que todo esto le ha pasado factura hasta el punto de que esta semana no acudió a su puesto de trabajo en televisión y ha decidido emprender un viaje del que no han trascendido datos.

Por su parte, Iñigo Onieva ha tardado más tiempo en enfrentarse a las críticas. Durante los primeros días después de salir a la luz el polémico vídeo en el que se le ve besando a otra chica en un festival de música, decidió recluirse en su casa y no fue hasta el pasado fin de semana cuando se presentó ante los medios para pedir respeto para su familia y perdón a Tamara Falcó por el daño ocasionado.

Además, gracias a una información exclusiva de Isabel González, subdirectora de Es la mañana de Federico, hemos podido saber que el empresario ha puesto rumbo a Estambul junto a su madre Carolina Molas. Un viaje que pretendía ser secreto y que finalmente se ha filtrado.

Ambos han decidido retomar sus vidas por separado y lo han hecho poniendo tierra de por medio. Una drástica decisión que evidencia que cada día es más improbable que retomen su relación.