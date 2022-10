Andrés Arconada está totalmente "impresionado" por la película de la que habla esta semana, Cerdita, "en primer lugar por su tema, hablamos de Sara (Laura Galán), una adolescente gorda que vive en un pequeño pueblo y es insultada por sus compañeros de clase, especialmente por todo el grupo de adolescentes que van de guapos y geniales". El insulto que le dedican es el título de la película, cerdita. El problema es que nadie sale a defenderla, ni siquiera sus amigas de la infancia del pueblo.

Sara, explica el crítico de Libertad Digital y esRadio, "es una mujer sensible que está acostumbrada, entre comillas, a sufrir el bullying desde que era niña". Para colmo "no cuenta con unos padres que no le ayuden demasiado en su crecimiento". Destacable el trabajo de Carmen Machi interpretando a la madre de Sara.

Sin embargo, este verano todo está a punto de cambiar con la llegada al pueblo de "un desconocido bastante extraño que es un asesino" y que viene a implantar justicia. De esta forma, este extraño "va a secuestrar a las jóvenes que acosan a Sara, que casualmente va a verlas dentro de la furgoneta". Sara tendrá que "dilucidar si lo denuncia lo que ha visto o se calla a modo de venganza". Y "hasta ahí puedo leer" de Cerdita.

Arconada asegura que "Cerdita es una película apasionante, triste pero bastante empática con el personaje de Sara". Una película que "aunque nos ponga muy nervioso durante todo el metraje, cuenta con un final realmente muy duro, atención a los espíritus sensibles", advierte. Una película "necesaria que plantea el dilema de hasta dónde hay que permitir el bullying y hasta dónde nadie tiene que juzgar a nadie por su aspecto físico". A partir de aquí ver "las consecuencias que puede tener en un momento dado algo tan tremendo como bullying".

La historia de Cerdita "se puede englobar en las películas llamadas de terror, sobre todo por su final". Aunque si hablamos de terror realmente "la protagonista vive un terror continuo desde el inicio de la película". Cerdita se ha presentado en el Festival de Sitges tras tener su premiere mundial en el pasado Festival de Sundance. Cerdita cuenta con guion de la propia directora (Carlota Pereda) y está inspirada en el corto homónimo que obtuvo numerosos reconocimientos dentro y fuera de España.

Cerdita se estrena en los cines de toda España este viernes 14 de octubre.