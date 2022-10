El piloto holandés de Red Bull se convirtió este pasado fin de semana en bicampeón de Fórmula 1, arrebatándole el segundo puesto en precocidad a nuestro compatriota Fernando Alonso. Aunque la celebración ha sido muy descafeinada, primero porque al cruzar la línea de meta Verstappen no tenía el título asegurado, llegó con la penalización de 5 segundos a Charles Leclerc, y segundo porque el propio piloto no tenía claro que si finalmente era o no campeón con la suma de puntos.

Tampoco la carrera en Suzuka ha sido un Gran Premio al uso, tras la salida con la pista empapada Carlos Sainz terminaba contra las barreras provocando una bandera roja y no se reanudó la acción hasta que dirección de carrera dio luz verde tras alejarse la lluvia, de nuevo la FIA le teme a la lluvia y no permite unas luchas en pista donde nos hubiesen permitido ver a los pilotos sacar todo su talento para mantenerse en la trazada.

Los retos para Verstappen hasta final de temporada

Y con el título de pilotos decidido, a falta de cuatro carreras en el calendario de 2022, quedan por delante algunos retos interesantes en una temporada para el nuevo bicampeón: superar el número de victorias, lograr más las 700 vueltas liderando, batir el récord de puntos y superar la ventaja de puntos sobre el subcampeón.

En número de victorias en una sola temporada tenemos, de momento, un empate entre Michael Schumacher y Sebastian Vettel. El Kaiser logró en 2004 subirse en 13 ocasiones a lo más alto del podio, mientras que Vettel hizo lo propio en 2013. Con cuatro Grandes Premios por delante, y viendo lo bien que va el Red Bull, parece bastante asequible para el holandés.

Y, de paso, tenemos que hablar de efectividad en una temporada. Con 12 victorias en las 18 carreras disputadas tiene un 66,67% de efectividad. Si logra superar la marca de victorias hablaríamos de 14 de 22 carreras tendría un 63,64% y si vence en las cuatro que quedan sería del 72,73%; entraría como el segundo más efectivo de la historia de la F1 por detrás del 75% de Alberto Ascari en 1952 y por delante del 72,22% de Michael Schumcher en 2004.

El récord de 739 vueltas liderando carrera de Sebastian Vettel en 2011 no será posible superarlo, Verstappen lleva 458 y faltan 256, pero es posible entrar en más de 700, que sólo Vettel ha logrado hasta la fecha. Donde puede superar a Vettel es en la ventaja sobre el subcampeón, en 2013 superó a Fernando Alonso en 155 puntos, lleva 113 puntos sobre Pérez y faltan 112 en disputa.

El último récord por superar es el de Lewis Hamilton, mayor número de puntos en una sola temporada, en 2019 consiguió 413 puntos, el piloto de Red Bull tiene 366, con 48 puntos más habrá establecido un nuevo récord.

Las similitudes con la trayectoria de Vettel son bastante claras, así que aquí va nuestro consejo para Max Verstappen: no te vayas a Ferrari por mucho que los italianos llamen a su puerta.