Michael J. Fox, muy emocionado con el reencuentro con Christopher Lloyd y el recibimiento del público

Han pasado casi 40 años del estreno de la primera película de la saga Regreso al futuro y el público sigue entusiasmado. Los fans de la trilogía recibieron a los dos protagonistas con una gran ovación en la Comic-Con de Nueva York.

Michael J. Fox se mostró visiblemente emocionado junto a Christopher Lloyd ante el entusiasta recibimiento del público. Los actores se abrazaron y hablaron sobre su amistad y sus trayectorias cinematográficas. Además, contaron algunas curiosidades sobre las grabaciones de Regreso al futuro. "No conocía a Michael en persona y al verlo sentí una química inmediata", aseguró Christopher Lloyd.

Michael J. Fox aprovechó para hablar del Parkinson que padece desde 1990. "El Parkinson es el regalo que sigue tomando, pero es un regalo, y no lo cambiaría por nada... Personas como Chris han estado allí mucho para mí, y muchos de ustedes lo han hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente", aseguró el actor.