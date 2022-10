Angels Barceló miente sobre la actuación en el evento de Vox: "Ojalá volvamos al 36"

La izquierda mediática española está que trina, por segunda semana consecutiva, esta vez por una actuación que amenizó el macroevento VIVA 22 de Vox en el Mad Cool este fin de semana. Si la pasada semana medios de comunicación, el consejo de ministros en pleno, y hasta la oposición pusieron el grito en el cielo por los cánticos jocosos (soeces, pero jocosos) que dos colegios mayores, masculinos y femeninos, se profirieron para calentar una capea a la que asistirían ellos y ellas, esta semana le ha tocado el turno al acto de Vox y, más concretamente, al grupo de música que amenizó la velada: "Los meconios".

Este grupo, a caballo entre intérpretes musicales y una performance humorística, hizo una canción parodia en la mencionaban el intento de buena parte de la izquierda pata negra española, la que todavía hoy, en pleno siglo XXI, se confiesa comunista, de devolver a nuestro país al 36. Además, lo hacen de forma explícita con cánticos contra los religiosos en España como "¡Arderéis como en el 36!".

Pues bien, durante el evento de Vox, Los Meconios e InfoVlogger interpretaron su canción "Fachas Héroes" en la que entonan a modo de estribillo "Vamos a volver al 36". Una canción parodia en la que el grupo ironizaba sobre la superioridad moral de la izquierda y el reduccionismo que la misma hace de todo aquel que disienta del mainstream woke. En el siguiente enlace pueden escuchar el tema completo que sonó durante el evento de Vox.

Pues bien. Dicho y hecho. Pocas veces este grupo podrá presumir tanto de haber dado en el clavo con su actuación, ya que la izquierda, inasequible al ridículo y la mentira, ha interpretado su actuación como un deseo volver al 36. Tanto es así, que en la cadena SER, la propia Angels Barceló dedicaba parte de su editorial a insinuar que la Fiscalía General del Estado debería actuar de oficio ante cánticos, decía Angels, en un acto de Vox que decían: "Ojalá volvamos al 36".

En su intervención, Angels no es que no haya escuchado la canción, no la haya entendido, o no haya querido hacerlo, sino que miente. Los Meconios no decían "ojalá volvamos al 36", sino que su canción está titulada "Vamos a volver al 36".

Pero no sólo eso. El asunto ha causado tanta indignación que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha pedido a la Fiscalía General del Estado que abra una investigación al respecto y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática "ejercer como denunciante contra un delito de odio". Como no podía ser de otra manera, desde Podemos también han entrado al trapo:

