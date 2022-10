Nicaragua es un país pequeño, de 6 millones y medio de habitantes. 400.000 salieron al exilio forzoso tras la represión gubernamental de la primavera de 2018. Daniel Ortega y Rosario Murillo, el tándem presidencial de Nicaragua, son exguerrilleros y lideres del partido marxista leninista Frente Sandinista de Liberación Nacional.

La actuación de las violentas juventudes del FSLN, bajo el mando de Murillo, "asesinaron a más de 355 personas" en esos días. En unos correos publicados en la prensa la vicepresidenta ordenó: "¡Vamos con todo! No vamos a dejar que nos roben la revolución". La mujer de Ortega es la única "funcionaria" autorizada para dirigirse a la nación, cada día suelta largas homilías en nombre del pueblo y de dios, es una especie de católica seguidora del gurú indio Sai Baba. La "pareja tóxica", les llama el diario El País, tiene nueve hijos que trabajan como asesores y controlan, entre otros negocios, la mayoría de los canales de televisión.

Ortega y Murillo ante la tumba de Chavez

Berta Valle, esposa del opositor nicaragüense Félix Maradiaga, describe la Nicaragua actual como "una especie de modelo chino en Centroamérica porque por una parte hay un control absoluto del Estado pero por otra una promoción muy grande de libre comercio".

Toda la oposición política en la cárcel

Maradiaga es uno de los 7 candidatos a las generales que desde mayo de 2021 y hasta noviembre, mes de las elecciones, fueron detenidos "arbitrariamente" por Ortega para despejarse el camino a la presidencia del país. "Llegaron a las elecciones básicamente compitiendo contra ellos mismos", cuenta Valle en esta entrevista para Libertad Digital. Y desde entonces el gobierno de Nicaragua "se ha convertido en un aparato represor que viola todos los derechos humanos", "no es una democracia legítima", afirma.

Con las reglas del juego dinamitadas, toda la oposición presa en la siniestra cárcel de torturas de "El Chipote", el poder judicial "a lo que mandan desde El Carmen", fortaleza en la que vive el matrimonio presidencial, sin libertad de prensa, ni de culto, ni de asociación, "se han eliminado a más de 1700 ONG", la situación no puede ser peor.

"La tortura blanca" en El Chipote

La esposa del opositor relata las condiciones de la reclusión de una "dictadura cruel y violenta": "las personas que están en el Chipote permanecen incomunicadas por periodos prolongados". Maradiaga lleva detenido desde "el 8 de junio del 2021" y sólo le han permitido "10 visitas a familiares". Está condenado a una pena de "13 años y habilitación absoluta".

El Chipote

Y como él más de 200 presos políticos: activistas, periodistas, religiosos…

Félix "ha tenido ya cuatro abogados". Dos están en el exilio, otro, Roger Reyes, también preso y al último lo conoció el día de la audiencia 5 minutos antes.

Entre los presos hay ancianos y mujeres que llevan sin ver a sus hijos más de un año.

Berta nos explica que la tortura blanca provoca "daños en su sistema sensorial y cognitivo". Las celdas están "en completa penumbra no les permiten hablar entre ellos, no tienen material de lectura, ni siquiera una Biblia, no tienen comunicación con sus seres de afuera. Yo no he hablado con mi marido en más de 464 días. Realmente es un secuestro."

Juicios televisados

Para denunciar esta situación varios familiares emprendieron una campaña en la que recrearon, gracias a la descripción de las pocas personas que los visitan, el aspecto físico que tenían los presos después de un año en prisión. Fue tal el escándalo que el régimen de Ortega decidió desmentir el deterioro físico y mental de los presos y los mostró a la nación en unos juicios falsos llamados "audiencias informativas". En un momento, un periodista oficial le reprocha al preso, que no sabía qué hacía allí ya que el juicio real se había celebrado meses antes y a puerta cerrada, "por qué continúa mintiendo al pueblo de Nicaragua, Maradiaga". De sonrojo. Para rematar la faena incluso les hacen firmar una especie de sentencia.

Retratos de los presos

Para ahogar cualquier voz disidente se han creado nuevas leyes cuyo espíritu es aquel que inspiró la represión leninista-estalinista para señalar a los considerados enemigos del pueblo. "Nosotros decimos un copy paste de las leyes de rusas, que han sido creadas también en Venezuela. La denominada Ley de Ciberdelito, para silenciar a la prensa independiente. El caso del tuitero Miguel Mendoza".

Berta Valle estuvo en España hace unas semanas invitada por la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad para "pedir auxilio a la comunidad internacional para la liberación incondicional de su marido" ya que en Nicaragua "no hay un Estado de Derecho". Visitó además del Congreso de los Diputados, la Asamblea de Madrid y el Ministerio de Exteriores.

Una cuenta atrás desesperada. "Queremos evitar tragedias como las que han ocurrido. En el caso de este año, en febrero, el ex general de Brigada Sandinista Hugo Torres falleció después de haber estado 8 meses en el Chipote bajo estas condiciones. "Se le pidió al Estado de Nicaragua acceso a salud" pero cuando llegó al hospital era tarde. Cuando un preso enferma son los familiares los que deben pedir permiso para llevar los medicamentos a las cárceles.

Iglesias sitiadas

"Se ha criminalizado la protesta, que se pueda hacer algún tipo de resistencia pública", denuncia Valle. "La única institución que había quedado en el país y que ha respaldado la lucha del pueblo, también ahora sufre persecución", se refiere a la red de iglesias católicas. El duopolio presidencial va con todo.

Monseñor Rolando Álvarez

El popular "Monseñor Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa, de la zona norte del país, que estuvo siempre pidiendo justicia denunciando la violación de Derechos Humanos" ha sido uno de los últimos detenidos. En total son "7 los sacerdotes presos".

Berta Valle y Félix Maradiaga tienen una hija de 9 años, Alejandra, que no ve a su padre desde marzo del 2020. Ellas residen exiliadas en EEUU.