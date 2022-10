¿Han mentido Laura Escanes y Risto Mejide en su comunicado de ruptura?

¿Nos han mentido Risto Mejide y Laura Escanes en el comunicado emitido para anunciar su ruptura? Es pregunta lleva sobrevolando a la pareja desde que saltase la noticia de que la influencer podría estar de nuevo ilusionada con el famoso youtuber Mister Jägger. En el texto publicado por la pareja, se limitaron a anunciar que ponían fin a su relación, evitando entrar en detalles sobre las razones que les han llevado a tomar esta decisión. Aunque todo eran palabras de cariño y agradecimiento, los rumores de la existencia de terceras personas no han dejado de surgir.

Primero se habló sobre la posible relación de Laura Escanes con un compañero de El desafío, el programa de Antena 3 en el que ha participado, más tarde salió el nombre de Míster Jägger, con según una información de la periodista Laura Fa, podrían llevar junto al menos desde mayo, mes en el que Risto habría sido conocedor de la relación.

Pese a que intentaron sobreponerse, finalmente la pareja decidió poner punto y final a su relación con una condición: emitir un comunicado en el que se evitaría hablar sobre terceras personas y dar detalles íntimos sobre su vida privada, no solo para proteger a su familia, si no también para salvaguardar la imagen pública de ambos. Algo que parece que finalmente no han podido conseguir ya que en los próximos días podrían salir a la luz nuevas informaciones.

Desde luego es una noticia que ha pillado a todos por sorpresa, ya que hasta hace unos día la pareja continuaba con un podcast en el que hablaban sobre su relación y nada hacía presagiar que todo estaba a punto saltar por los aires.