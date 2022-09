Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, parece no querer dejar pasar una semana sin ocupar titulares. En esta ocasión, lo lograba a cuenta del sector agropecuario español después de descolgarse el fin de semana con unas declaraciones contrarias al consumo de fresas cuando no es temporada. Decía Yolanda Díaz en un acto público que "tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo" porque, según decía, "no comamos fresas cuando no se pueden comer fresas" porque, entonces, estaríamos explotando otras partes del mundo.

Desde Libre Mercado ofrecemos algunos datos para tratar de ayudar a la ministra a conocer algo del sector agropecuario español. ¿Qué pasaría si otros países europeos se toman en serio a Yolanda Díaz? ¿Acaso el campo español sólo abastece a los españoles?

La propuesta de Díaz suena a rancio discurso de autarquía de épocas pasadas. Más propio del franquismo que de la España del siglo XXI, de la globalización. España es uno de los principales exportadores de frutas y hortalizas de la Unión Europea. Además, exporta a países como Reino Unido o Brasil buena parte de su producción agropecuaria.

En 2021 España exportó al extranjero un total de 13,4 millones de toneladas de frutas y hortalizas. En cambio, importó sólo 3,4 millones de toneladas de estos productos, cuatro veces menos.

¿Exporta España fresas? Sí. concretamente 316.000 toneladas, que curiosamente, un tercio van a Alemania. ¿Cuántas fresas importamos? 19.000 toneladas.

¿Qué pasaría si los alemanas hicieran caso a Yolanda Díaz y dejaran de consumir fresas españolas cuando su campo no las prorduce? ¿Acaso los agricultores españoles se sienten explotados por los alemanes?

¿Está diciendo la señora Díaz que los agricultores españoles deben dejar de producir esos 13 millones de toneladas de frutas y hortalizas que se exportan porque están siendo explotados??

Es abrumador el desconocimiento que el Gobierno demuestra del funcionamiento del sector hortofrutícola español, igual que demostró el ministro de consumo Alberto Garzón sobre la industria cárnica cuando insinuó que la carne que producía España era de mala calidad porque se producía en "macrogranjas".